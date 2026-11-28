December 2026 Horoscope : डिसेंबर महिना ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. या महिन्यात शनिदेव आणि देवगुरू बृहस्पती यांच्या गतीमध्ये बदल होणार असून, त्याचा परिणाम सर्व राशींवर पाहायला मिळू शकतो. विशेषतः वृषभ, तूळ आणि मीन या तीन राशींच्या व्यक्तींसाठी हा काळ अनुकूल ठरण्याची शक्यता आहे. आर्थिक लाभ, करिअरमधील प्रगती आणि रखडलेल्या कामांना गती मिळण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे या राशींच्या व्यक्तींसाठी डिसेंबर महिना आनंद आणि समृद्धी घेऊन येऊ शकतो..शनी आणि गुरूच्या गतीत कधी होणार बदल?ज्योतिषीय गणनेनुसार, ११ डिसेंबर रोजी पहाटे ५ वाजता शनिदेव मार्गी होणार आहेत. शनीच्या या स्थितीतील बदलामुळे विविध राशींच्या जीवनात महत्त्वाचे बदल घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी म्हणजेच १३ डिसेंबर रोजी सकाळी ६ वाजून २५ मिनिटांनी देवगुरू बृहस्पती वक्री होणार आहेत. गुरूच्या या स्थितीबदलाचाही राशींवर परिणाम होऊ शकतो. या ग्रहस्थितीमुळे कोणत्या राशींना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, जाणून घेऊया..Mongoose Sightings : सकाळी उठल्याबरोबर मुंगूस दिसणे म्हणजे काय? कोणते मिळतात संकेत, काय आहे अर्थ?.वृषभ राशीवृषभ राशीच्या व्यक्तींसाठी डिसेंबर महिना अनुकूल ठरू शकतो. विशेषतः करिअर आणि व्यवसायाच्या क्षेत्रात प्रगतीच्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन लोकांशी होणाऱ्या ओळखी भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतात. व्यवसाय विस्तारासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होण्याचे संकेत आहेत. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याबरोबरच काही महत्त्वाची कामे मार्गी लागू शकतात. मात्र, आर्थिक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कोणताही मोठा निर्णय घाईघाईने घेणे टाळावे..Black Cat Crossing Path : काळी मांजर अडवी गेल्यावर थांबताय? जाणून घ्या यामागील खरे कारण अन् शास्त्रीय दृष्टिकोन.तूळ राशीतूळ राशीच्या व्यक्तींसाठीही ग्रहस्थिती सकारात्मक ठरू शकते. व्यावसायिक जीवनात सुरू असलेल्या अडचणी कमी होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी निर्माण झालेला तणाव दूर होऊन दिलासा मिळू शकतो. दीर्घकाळापासून सुरू असलेले वाद किंवा मतभेद मिटण्याचे संकेत आहेत. नवीन व्यवसाय किंवा उपक्रम सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर त्यासाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. योग्य नियोजन आणि मेहनतीच्या जोरावर चांगले यश मिळवता येईल. आर्थिक बाबतीतही सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात..मीन राशीमीन राशीच्या व्यक्तींसाठी डिसेंबर महिना अनेक बाबतींत दिलासादायक ठरू शकतो. बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीच्या संधी मिळू शकतात. कामातील प्रयत्नांना योग्य फळ मिळण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक नियोजनाला चांगली दिशा मिळू शकते. उत्पन्नासोबत बचतीकडेही लक्ष देता येईल. मात्र, कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याने कामाचे नियोजन महत्त्वाचे ठरेल. आरोग्याच्या बाबतीत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे..Vastu Beliefs About Bats at Night : रात्री झोपताना वटवाघूळ दिसणे शुभ की अशुभ? जाणून घ्या काय सांगते वास्तूशास्त्र.डिसेंबर महिना ठरू शकतो महत्त्वाचाशनीच्या मार्गी होण्यामुळे आणि गुरूच्या वक्री होण्यामुळे वृषभ, तूळ आणि मीन राशींच्या व्यक्तींना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत अनुकूल परिणाम मिळण्याची शक्यता ज्योतिषशास्त्रात व्यक्त केली जात आहे. मात्र, ग्रहस्थिती ही ज्योतिषीय मान्यतांवर आधारित असून, प्रत्यक्ष परिणाम व्यक्तीच्या परिस्थितीनुसार वेगवेगळे असू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.