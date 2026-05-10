मिथुन साप्ताहिक राशिभविष्य (१० मे २०२६ ते १६ मे २०२६) : करिअरमध्ये मिळणार नवी दिशा; परिस्थितीत होतेय अनुकूल

मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी १० मे ते १६ मे २०२६ हा आठवडा बदल, सुधारणा आणि नव्या संधी घेऊन येणारा ठरणार आहे. रवी-बुध युती आणि अमावस्येच्या प्रभावामुळे या आठवड्यात स्वतःच्या आरोग्याकडे आणि दैनंदिन सवयींकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. मात्र सप्ताहाच्या मध्यापासून परिस्थिती हळूहळू अनुकूल होताना दिसेल. गुरुवारी राशीत होणारे शुक्राचे आगमन अनेकांना करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक आयुष्यात सकारात्मक संकेत देणार आहे.या आठवड्यात 'थोडं थांबा, विचार करा आणि मग निर्णय घ्या' हा मंत्र मिथुन राशीसाठी महत्त्वाचा असेल. या कालावधीत अनेक रखडलेले प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत..करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक लाभाचे संकेतमृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्यात नोकरीत बदल किंवा बदलीतून लाभ मिळू शकतो. काहींना नवीन ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळेल आणि ती भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल. नोकरीत वरिष्ठांचा पाठिंबा वाढेल. कामातील तुमचा आत्मविश्वास इतरांना प्रभावित करेल. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ विशेष फलदायी आहे. गुरुवारी शुक्राच्या प्रवेशानंतर आर्थिक हालचालींना वेग येईल. व्यावसायिक तेजी जाणवेल. जुन्या ग्राहकांशी पुन्हा संपर्क होईल. अडकलेली कर्जवसुली होण्याची शक्यता आहे. काहींना नवीन भागीदारीचे प्रस्ताव मिळू शकतात..आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना वास्तूविषयक प्रश्नांमध्ये मोठा दिलासा मिळू शकतो. घर, जमीन, फ्लॅट किंवा कायदेशीर मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांत सकारात्मक निर्णय मिळण्याची शक्यता आहे. कोर्ट-कचेरीच्या बाबींमध्ये मार्ग निघेल. स्वतंत्र व्यावसायिकांसाठी हा आठवडा प्रेरणादायी ठरेल. मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षण, कन्सल्टन्सी किंवा ऑनलाइन व्यवसायाशी संबंधित लोकांना चांगले परिणाम दिसू शकतात..नातेसंबंध, आरोग्य आणि दैवी अनुभवपुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्यात आध्यात्मिक अनुभव येऊ शकतात. अपरा एकादशीच्या प्रभावामुळे मन सकारात्मक होईल. काही जण नवीन जीवनतत्त्वज्ञान स्वीकारतील किंवा एखाद्या गुरुस्थानी व्यक्तीकडून प्रेरणा मिळेल. ध्यान, जप किंवा देवदर्शनातून मानसिक शांतता लाभेल.नवपरिणितांसाठी हा काळ विशेष शुभ आहे. वैवाहिक जीवनात गोडवा वाढेल. काहींना मातृत्वाची चाहूल लागू शकते. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. हरवलेली वस्तू किंवा हरवलेला संपर्क पुन्हा मिळण्याची शक्यता आहे.मात्र आरोग्याच्या बाबतीत निष्काळजीपणा करू नका. उष्णताजन्य विकार, डोकेदुखी, थकवा किंवा त्वचेचे त्रास जाणवू शकतात. गरम पदार्थ, अति प्रवास आणि अनियमित आहार टाळणे आवश्यक आहे. भाजणे, कापणे किंवा छोट्या अपघातांपासून सावध राहा..या आठवड्यात काय करावे?या आठवड्यात मिथुन राशीच्या व्यक्तींनी संयम आणि नियोजन यावर भर द्यावा. महत्त्वाचे निर्णय गुरुवारनंतर घेणे अधिक फायदेशीर ठरेल. जुन्या संपर्कांचा उपयोग होईल. घरातील मोठ्यांचा सल्ला घ्या. आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये मन रमवा.१० ते १६ मे या कालावधीत मिथुन राशीच्या व्यक्तींना करिअर, वास्तू, नातेसंबंध आणि आर्थिक बाबतीत सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळतील. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतल्यास हा आठवडा पुढील अनेक महिन्यांसाठी मजबूत पाया तयार करून जाईल.