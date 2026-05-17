मिथुन साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : शेअर बाजारात करू नका ही चूक अन्यथा बसेल मोठा फटका!

येत्या आठवड्यात मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची स्थिती अत्यंत वेगवान आणि रंगतदार बदल घडवून आणणारी ठरणार आहे. १७ मे ते २३ मे २०२६ या कालावधीत तुमच्या आयुष्यात मौजमजा, प्रसिद्धी आणि प्रेमाचे सुंदर रंग पाहायला मिळतील. मात्र, त्याच वेळी एका विशिष्ट क्षेत्रात अतिरेक करणे तुमच्यासाठी मोठे नुकसान ठरू शकते. मे महिन्याचा हा तिसरा आठवडा तुमच्या करिअर, नातेसंबंध आणि आर्थिक स्थितीबद्दल नेमके कोणते संकेत देत आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..मानसिक संतुलन आणि आर्थिक धोक्याचा इशारामिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी या आठवड्यातील सर्वात महत्त्वाचा सल्ला म्हणजे 'मानसिक संतुलन' राखणे. ग्रहांच्या प्रभावामुळे काही वेळा चिडचिड होऊ शकते, परंतु कामाच्या ठिकाणी किंवा सामाजिक जीवनात वावरताना मूर्ख व्यक्तींशी वाद घालण्यात आपला वेळ आणि ऊर्जा वाया घालवू नका. नोकरीच्या क्षेत्रात या आठवड्यात तुमच्या बुद्धिकौशल्याचा कस लागेल. जर तुम्ही संयमाने आणि चातुर्याने काम केले, तर नोकरीत भाग्योदयाच्या अनेक मोठ्या आणि नवीन संधी तुमच्या चालून येतील..आर्थिक पातळीवर विचार करता, हा आठवडा कमालीच्या सावधगिरीचा आहे. विशेषतः शेअर बाजार, सट्टा किंवा लॉटरी यामध्ये कोणत्याही प्रकारची 'मस्ती' म्हणजेच अवाजवी जोखीम किंवा अतिरेक करू नका. बाजारातील चढ-उतार तुम्हाला भुरळ घालू शकतात, परंतु घाईघाईत घेतलेला कोणताही मोठा निर्णय आर्थिक कोंडीत टाकू शकतो. त्यामुळे या आठवड्यात केवळ सुरक्षित गुंतवणुकीवरच भर द्यावा. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्यात पर्यटनाचे उत्तम योग आहेत; मात्र पर्यटनस्थळी जात असताना निसर्गाशी किंवा 'पंचमहाभूतांशी' (पाणी, दरी, कडा इ.) मस्ती करणे पूर्णपणे टाळावे. सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊनच प्रवासाचा आनंद घ्यावा..डामडौल, रोमान्स आणि लग्नाळूंना मोठी पर्वणीहा आठवडा मिथुन राशीसाठी चैनीचा आणि आनंदाचा भरभराट घेऊन येणार आहे. तुम्ही स्वतःच्या आवडीनिवडींवर आणि मनोरंजनावर मोठा खर्च कराल. आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा काळ मोठा डामडौल साजरा करण्याचा असेल. घरातील उत्सव, विवाह किंवा सामाजिक समारंभांतून तुम्ही आघाडीवर राहाल आणि लोकांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनाल. नवपरिणितांसाठी हा आठवडा अत्यंत रसिकतेचा आणि 'गीत गाता चल' म्हणजेच रोमान्सने भरलेला राहील, ज्यामुळे त्यांचे नाते अधिक घट्ट होईल..पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा एखाद्या सुवर्ण पर्वणीसारखाच सिद्ध होईल. तुमच्यातील सुप्त कलागुणांना, विशिष्ट छंद किंवा उपक्रमांना या काळात उत्तम व्यासपीठ मिळेल आणि तुम्ही मोठ्या प्रसिद्धीस याल. जे तरुण बऱ्याच काळापासून विवाहाच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांच्या मार्गातील सर्व अडचणी या आठवड्यात दूर होतील. नवीन ओळखीपाळखींतून विवाहाचे उत्तम प्रस्ताव चालून येतील. प्रेमात असलेल्या व्यक्तींसाठी हा काळ अनुकूल असून, त्यांचे ऑनलाइन संकेत किंवा प्रस्ताव स्वीकारले जातील आणि मनासारख्या सुंदर गाठीभेटी पार पडतील..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायकरिअर आणि व्यवसाय : बुद्धीच्या जोरावर नोकरीत नवीन प्रकल्पांची जबाबदारी मिळेल. व्यावसायिक आवक चांगली राहील.सावधानता : शेअर बाजारातील अतिरेक आणि अनोळखी व्यक्तींवर आंधळा विश्वास टाळा.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे - गुरुपुष्यामृत योग).विशेष उपाय : दररोज 'विष्णू सहस्त्रनामा'चे पठण करा आणि बुधवारी लहान मुलांना किंवा गरजू व्यक्तींना हिरवे मूग किंवा हिरवे कापड दान करा. यामुळे बुधाची कृपा होऊन आर्थिक स्थैर्य लाभेल.थोडक्यात सांगायचे तर, शेअर बाजारातील प्रलोभनांपासून दूर राहून आणि आरोग्याची काळजी घेऊन वागल्यास, हा आठवडा मिथुन राशीला प्रसिद्धी, प्रेम आणि प्रचंड मानसिक समाधान देऊन जाईल!