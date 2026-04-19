मिथुन राशी साप्ताहिक राशिफल : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६) पूर्वीचे अडथळे संपुष्टात येऊन नवी प्रगती दिसेल

या आठवड्यात मिथुन राशीसाठी ग्रहांची स्थिती ऐतिहासिक स्वरूपाचीच दिसत आहे. गुरूचा राशीतील भ्रमण संकटे दूर करण्याचे काम करेल. पूर्वीचे अडथळे संपुष्टात येऊन नवी प्रगती दिसेल. १९ एप्रिलला अक्षय्य तृतिया दिवस नव्या सुरुवातींसाठी अत्यंत शुभ ठरेल. एकूणच हा कालावधी सकारात्मक आणि संतुलित राहील, मात्र काही क्षेत्रांत सावधगिरी आवश्यक आहे..मोठ्या शक्यतानोकरी करणाऱ्यांसाठी नोकरीवरील जुने संकट दूर होण्याची मजबूत शक्यता आहे. व्यवसायात अडकलेले प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतात. विवाहयोग असलेल्यांसाठी गाठीभेटी यशस्वी होतील आणि वैवाहिक जीवन समृद्ध होईल. तरुणांसाठी २३ आणि २४ एप्रिल हे दोन दिवस विशेष चांगले राहतील. या दिवशी गाठीभेटींतून महत्त्वाची कामे मार्गी लागतील. आर्थिकदृष्ट्या अप्रत्याशित लाभ होऊ शकतो. पती किंवा पत्नीची चिंता संपेल आणि घरात सुख-शांती वाढेल.नोकरीतील अडचणी पदस्थांच्या सहकार्याने दूर होतील.गुरुपुष्यामृतयोग नव्या योजनांसाठी उत्तम संधी देतो.वैवाहिक जीवनात समृद्धी आणि समजूतदारपणा वाढेल.व्यावसायिक प्रकल्पांतील अडथळे निघून जातील.आर्थिक निर्णय घेताना उधार-उसनवारी टाळा.भावाबहिणींशी मतभेद टाळण्याने मानसिक शांती मिळेल. .या आठवड्यात काय करावे?१९ एप्रिल अक्षय्य तृतिया दिवशी नवस फेडण्यासाठी पूजा करा आणि नव्या कामाला सुरुवात करा. विवाहविषयक गाठीभेटींसाठी वेळ काढा. व्यसनी मित्रांच्या संगतीपासून दूर राहा. आर्द्रा नक्षत्र व्यक्तींनी फसवणुकीच्या प्रसंगांपासून सावध राहावे. पुनर्वसू नक्षत्र व्यक्तींनी व्यावसायिक प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे. २३ आणि २४ एप्रिल रोजी महत्त्वाच्या मीटिंग्ज आणि मुलाखती ठेवा. नोकरीत विरोध असल्यास वरिष्ठांसोबत चर्चा करा. कुटुंबातील संबंध सुधारण्यासाठी संवाद वाढवा..व्यावसायिक आणि करिअरव्यवसाय करणाऱ्यांनी या कालावधीत उधार देणे किंवा घेणे टाळावे. नव्या पार्टनरशिपसाठी चांगली वेळ आहे, मात्र निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगा. नोकरीमध्ये पदोन्नती किंवा नव्या जबाबदाऱ्या मिळण्याची शक्यता दिसते. पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मदतीने विरोध आणि अडचणी निघून जातील. पुनर्वसू नक्षत्र व्यक्तींसाठी व्यावसायिक अडथळे संपतील.कुटुंब आणि वैवाहिक जीवनघरात सकारात्मक वातावरण राहील. पती वा पत्नीची पूर्वीची चिंता कमी होईल. वैवाहिक संबंध अधिक गोड आणि समृद्ध होतील. भावाबहिणींशी वाद टाळा, अन्यथा तणाव वाढू शकतो. कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवल्याने आनंद मिळेल. विवाहासाठी गाठीभेटी घेणारे तरुण यशस्वी होतील..आरोग्य आणि सावधगिरीआरोग्य सामान्य राहील, मात्र मानसिक ताण टाळा. आर्द्रा नक्षत्र व्यक्तींना काही फसवणुकीचे प्रसंग अस्वस्थ करू शकतात, म्हणून सतर्क राहा. व्यायाम आणि योगाने तणाव कमी करा. वाहन चालवताना काळजी घ्या.उत्तम दिवस१९ एप्रिल (अक्षय्य तृतिया) – नवस फेडणे आणि नव्या सुरुवातींसाठी उत्तम.२३ आणि २४ एप्रिल – गाठीभेटी, महत्त्वाच्या कामांसाठी आणि प्रगतीसाठी शुभ.या कालावधीत गुरुपुष्यामृतयोग सारखे शुभयोग नव्या योजनांना हिरवा कंदील दाखवतील. एकूणच मिथुन राशीसाठी हा आठवडा संकटमुक्ती, प्रगती आणि वैयक्तिक सुखाचा राहील. ग्रहांची साथ चांगली असल्याने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवा आणि संधींचा पुरेपूर फायदा घ्या.