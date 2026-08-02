मिथुन साप्ताहिक राशिभविष्य (२ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट) : तुमची आर्थिक कोंडी होणार दूर; मिळतील शुभवार्ता

Mithun Rashi Weekly Horoscope: मिथुन राशीसाठी २ ते ८ ऑगस्ट २०२६ हा आठवडा प्रगती, आर्थिक दिलासा आणि करिअरमध्ये नवे टप्पे गाठण्याचा ठरणार आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून रखडलेल्या गोष्टी आता वेगानं मार्गी लागण्याची चिन्हं आहेत. बुधाचा प्रभाव आणि शुभ ग्रहांचं अनुकूल सहकार्य यामुळे निर्णयक्षमता वाढेल, आत्मविश्वास उंचावेल आणि अनेक क्षेत्रांत सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळतील.ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात विशेषत: ५ ते ७ ऑगस्ट हा काळ मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी सुवर्णसंधी मिळवून देणारे असतील. या तीन दिवसांत घेतलेले निर्णय, केलेले नियोजन आणि सुरू केलेले उपक्रम पुढील काही महिन्यांसाठी मजबूत पाया तयार करू शकतात. .आर्थिक अडचणी दूर होतील; करिअरमध्येही मिळेल यशमिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी या आठवड्याची सर्वांत मोठी जमेची बाजू म्हणजे आर्थिक परिस्थितीत होणारी सुधारणा. अडकलेले पैसे परत मिळणं, थकीत देणी वसूल होणं किंवा एखाद्या नव्या उत्पन्नाच्या स्रोताची सुरुवात होणं या आठवड्यात शक्य आहे. व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल. स्वतंत्र व्यावसायिकांसाठी हा काळ विस्ताराचा आहे. नवीन प्रकल्प, भागीदारी किंवा सरकारी कामांमधून लाभ मिळू शकतो. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना कर्तृत्व दाखवण्याची मोठी संधी मिळेल. तुमच्या कल्पना आणि मेहनतीची दखल घेतली जाईल. वरिष्ठांकडून कौतुक मिळण्याची शक्यता आहे.आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्ती या आठवड्यात विशेष चर्चेत राहतील. तुमच्या कामामुळे किंवा एखाद्या यशामुळे सामाजिक आणि व्यावसायिक वर्तुळात तुमचे महत्त्व वाढेल. सार्वजनिक क्षेत्र, मीडिया, शिक्षण, आयटी आणि सर्जनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा विशेष फलदायी ठरेल.जुन्या गुंतवणुकीतून अनपेक्षित लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. शेअर्स, मालमत्ता किंवा दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून सकारात्मक बातमी मिळू शकते. मात्र मिळालेला पैसा योग्य नियोजनाने वापरणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. .मिथुन राशीसाठी कौटुंबिक वातावरण कसे असेल?नोकरदार वर्गासाठी हा आठवडा समाधानकारक असेल. ऑफिसमधलं राजकारण किंवा हितशत्रूंमुळे निर्माण झालेला ताण आता कमी होईल. तुमच्या कामाची गुणवत्ता स्वतःच तुमची ओळख निर्माण करेल. पदोन्नती, नवीन जबाबदारी किंवा विभागबदलासंदर्भात सकारात्मक चर्चा होऊ शकते.५ ते ७ ऑगस्ट या काळात महत्त्वाच्या बैठका, मुलाखती, सादरीकरणे आणि करार निश्चित करण्यासाठी उत्तम वेळ आहे. या दिवसांत केलेले कार्यनियोजन दीर्घकालीन यश मिळवून देईल.पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींना सोमवारपासूनच नोकरी आणि व्यवसायात भाग्याची साथ मिळेल. सरकारी कामे, परवानग्या किंवा अधिकृत कागदपत्रांमध्ये प्रगती होईल. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही हा आठवडा आत्मविश्वास वाढवणारा ठरेल. कौटुंबिक जीवनातही आनंदाचे वातावरण राहील. नवपरिणितांची काही महत्त्वाची स्वप्ने साकार होण्यास सुरुवात होईल. घरातील ज्येष्ठांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरेल. परदेशात राहणाऱ्या मुला-मुलींबाबत किंवा नातेवाइकांबाबत आनंददायी बातमी मिळू शकते. व्हिसा, नोकरी, शिक्षण किंवा नवीन संधींचे दरवाजे उघडण्याची शक्यता आहे. .या आठवड्यात काय करावे?या आठवड्यात संधी ओळखून तातडीनं कृती करणं हेच तुमचं सर्वांत मोठे बलस्थान ठरेल. नवीन कौशल्य शिकणे, व्यावसायिक संपर्क वाढवणे आणि आर्थिक नियोजनावर भर देणे फायदेशीर ठरेल. आरोग्याच्या दृष्टीने पुरेशी विश्रांती घ्या आणि कामाच्या अतिरेकामुळे मानसिक थकवा येऊ देऊ नका. मिथुन राशीसाठी हा आठवडा आर्थिक दिलासा, करिअरमधील प्रगती, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कौटुंबिक समाधान देणारा ठरणार आहे. योग्य वेळी घेतलेले निर्णय भविष्यात मोठ्या यशाचा पाया घालू शकतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.