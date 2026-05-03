मिथुन साप्ताहिक राशिभविष्य (३ मे २०२६ ते ९ मे २०२६) : नोकरी आणि व्यावसायिक वाटचाल

येत्या आठवड्यात मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची स्थिती खेळपट्टीवर सावधपणे फलंदाजी करण्यासारखी आहे. ३ मे ते ९ मे २०२६ या काळात ग्रहांचे क्षेत्ररक्षण काहीसे आव्हानात्मक असले, तरी शुभ ग्रहांची 'बॅकअप रसद' तुम्हाला ऐनवेळी सावरून घेईल. मे महिन्याचा हा आठवडा संयम आणि चतुराईने निर्णय घेण्याचा आहे..मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा नोकरीच्या ठिकाणी 'क्रिया-प्रतिक्रिया' सांभाळण्याचा आहे. कार्यालयातील राजकारण किंवा सहकाऱ्यांच्या वागण्यावर लगेच प्रतिक्रिया देणे टाळा. सप्ताहात नोकरवर्गाशी किंवा हाताखालील लोकांशी वागताना अधिक जपून राहावे; वादाचे प्रसंग उद्भवण्याची शक्यता आहे. मात्र, व्यावसायिक दृष्टीने आठवडा समाधानकारक राहील. व्यवसायातील आर्थिक ओघ कायम राहिल्याने पैशांची चणचण भासणार नाही. ७ मे रोजी येणारा गुरुवार नोकरी आणि व्यवसायातील अनेक दिवसांपासून सतावणाऱ्या गुप्तचिंता दूर करणारा ठरेल..परदेशात राहणाऱ्या मिथुन राशीच्या तरुणांसाठी हा आठवडा दिलासादायक आहे. व्हिसा, नोकरी किंवा कायदेशीर कागदपत्रांबाबत ज्या गुप्तचिंता मनात होत्या, त्या आता दूर होतील. ६ आणि ७ मे हे दिवस तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या कामांतून सुसंगत राहतील. जे तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत किंवा बदलासाठी प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्या मुलाखती आता अंतिम टप्प्यात पोहोचतील. या आठवड्यात नवीन ओळखीपाळखी वाढतील, ज्याचा उपयोग भविष्यात करिअरच्या प्रगतीसाठी होऊ शकतो..नक्षत्रांचे शुभ फलित आणि आरोग्य पथ्येनक्षत्रांच्या प्रभावाचा विचार करता, पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा अतिशय सकारात्मक आहे. अनेक दिवसांपासून असलेली 'पुत्रचिंता' (मुलांचे शिक्षण किंवा करिअरबाबतची काळजी) आता संपुष्टात येईल. या काळात तुम्ही एखादा विशिष्ट नवस पूर्ण करण्यासाठी देवदर्शनाला जाण्याचे योग आहेत. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींना समाजात वावरताना ओळखीपाळखींतून मोठे लाभ होतील. रखडलेली कामे कोणाच्या तरी मध्यस्थीने पूर्ण झाल्यामुळे तुम्हाला मानसिक समाधान लाभेल..आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना मात्र हा आठवडा संमिश्र स्वरूपाचा ठरू शकतो. ज्यांना जुनाट व्याधी किंवा सांधेदुखीचे त्रास आहेत, त्यांनी पथ्ये पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आठवड्याच्या मध्यात त्रास बळावू शकतो. नोकरीतील राजकारणापासून चार हात लांब राहणेच तुमच्या हिताचे ठरेल. बाकी सप्ताहाचा प्रवास संमिश्र असला तरी, ७ तारखेचा गुरुवार तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी घेऊन येईल. चैनीच्या वस्तूंची खरेदी करताना खिशाचा विचार नक्की करा..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायनोकरी: सहकाऱ्यांशी वाद टाळा. ७ मे रोजी नोकरीत चांगले बदल घडण्याची शक्यता आहे.व्यवसाय: आर्थिक आवक चांगली राहील. नवीन गुंतवणुकीसाठी ६ मे हा दिवस अनुकूल आहे.आरोग्य: उष्णतेचे विकार आणि जुन्या व्याधींकडे लक्ष द्या. योगासने आणि प्राणायाम फायदेशीर ठरेल.शुभ वार: बुधवार (६ मे) आणि गुरुवार (७ मे).विशेष उपाय: या आठवड्यात दररोज 'विष्णू सहस्त्रनामा'चे पठण करा. बुधवारी गाईला हिरवा चारा खाऊ घातल्यास बुधाचा शुभ प्रभाव वाढून कामातील अडथळे दूर होतील.थोडक्यात सांगायचे तर, मिथुन राशीसाठी हा आठवडा जरी आव्हानात्मक वाटला, तरी शुभ ग्रहांची साथ तुम्हाला यशाकडे घेऊन जाईल. नोकरीतील राजकारण टाळून आरोग्याची काळजी घेतल्यास हा आठवडा तुमच्या प्रगतीचा पाया ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.