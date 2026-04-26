मिथुन साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) व्यावसायिकांना लाभदायक कालखंड

येत्या आठवड्यात मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची स्थिती अत्यंत सुखद आणि प्रगतीकारक राहणार आहे. २६ एप्रिल ते २ मे २०२६ या काळात गुरू ग्रहाची अनुकूलता तुमच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनातील 'भावपर्यावरण' उत्तम राखण्यास मदत करेल. उन्हाळ्याचा कडाका असला तरी, तुमच्या मनातील प्रसन्नता कायम राहील..मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी या आठवड्याची सुरुवातच सकारात्मक ऊर्जेने होईल. गुरू ग्रहाच्या शुभ प्रभावामुळे तुमच्या घरातील वातावरण आनंददायी राहील आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतील. विशेषतः सरकारी कामात अडकलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा दिलासादायक आहे. शासकीय माध्यमांतून किंवा निमशासकीय कामांतून तुम्हाला अपेक्षित लाभ मिळतील. जर तुमचे एखादे फाईल वर्क किंवा परवाना मिळवण्याचे काम बाकी असेल, तर या आठवड्यात पाठपुरावा केल्यास यश नक्की मिळेल..स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्या मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ पतप्रतिष्ठा वाढवणारा आहे. बाजारात तुमच्या कामाची चर्चा होईल आणि नवीन ग्राहक जोडले जातील. आर्थिक आवक चांगली राहील, मात्र खर्चावरही नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. कलाकारांसाठी हा आठवडा विशेष मनोरंजक ठरेल; तुमची सर्जनशीलता वाढेल आणि नवीन प्रकल्पांच्या संधी चालून येतील. निसर्गाच्या सानिध्यात जाण्याचे योग असून उन्हाळ्यातही तुम्ही पर्यटनाचा आणि प्रवासाचा मनसोक्त आनंद लुटाल..बुद्ध पौर्णिमा आणि नक्षत्रांचे आध्यात्मिक महत्त्वया आठवड्यातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे १ मे रोजी साजरी होणारी बुद्ध पौर्णिमा. या पौर्णिमेचे प्रभावक्षेत्र मिथुन राशीला एक वेगळाच आध्यात्मिक दृष्टिकोन प्रदान करेल. विशेषतः तरुणांना जीवनातील रसिकता आणि संयम यांचे महत्त्व उमजेल. ३० एप्रिल रोजी येणारी नृसिंह जयंती पुनर्वसू नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी विशेष फलदायी ठरेल. या दिवशी तुम्हाला अनपेक्षित अनुभवातून जीवनाचे एखादे मोठे मर्म समजेल किंवा संकटकाळातून बाहेर पडण्याचा मार्ग दिसेल..आर्द्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्यात प्रवासाचे उत्तम योग आहेत. हा प्रवास व्यवसायासाठी असो वा पर्यटनासाठी, तो सुखद आणि लाभदायी ठरेल. मित्रमैत्रिणींच्या भेटीगाठी होतील आणि त्यांच्याकडून काही विशेष सहकार्य लाभेल. मृग नक्षत्राच्या व्यक्तींचा ओढा या आठवड्यात चैनीच्या वस्तूंकडे अधिक राहील. स्वतःसाठी किंवा घरासाठी महागड्या वस्तू खरेदी केल्या जातील, ज्यामुळे खर्च वाढू शकतो. मात्र, सहवासातील स्त्रीवर्ग तुमच्यावर कौतुकाचा वर्षाव करेल, ज्यामुळे तुमचे मन प्रसन्न राहील..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायनोकरी - कामाच्या ठिकाणी तुमचे महत्त्व वाढेल. सहकाऱ्यांशी असलेले संबंध सुधारतील.व्यवसाय - नवीन करार करण्यासाठी आठवड्याचा मध्य उत्तम आहे. आर्थिक व्यवहारात स्पष्टता ठेवा.आरोग्य - उन्हाळ्यामुळे पित्त किंवा उष्णतेचे विकार जाणवू शकतात, आहारात थंड पदार्थांचा वापर करा.शुभ वार - २७ एप्रिल आणि १ मे (बुद्ध पौर्णिमा).विशेष उपाय - या आठवड्यात भगवान विष्णूची उपासना करा. गुरुवारी पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान करणे किंवा केळीच्या झाडाची पूजा करणे तुमच्यासाठी शुभ राहील.थोडक्यात सांगायचे तर, मिथुन राशीसाठी हा आठवडा आनंदाचा, पर्यटनाचा आणि आध्यात्मिक प्रगतीचा आहे. नशिबाची साथ आणि गुरूची कृपा यामुळे तुम्ही तुमच्या उद्दिष्टांकडे यशस्वी वाटचाल कराल.