Guru Purnima 2026: 29 जुलैला बनतोय 'केंद्र दृष्टी योग'; दुर्मिळ योगामुळे चमकणार या राशींचे भाग्य!

Big shift on gurupurnima day: यंदा गुरु पौर्णिमेचा सण ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. २९ जुलै रोजी गुरु पौर्णिमा साजरी केली जाईल. या पवित्र दिवशी ग्रहांच्या चालीत मोठा बदल होणार असून आकाशामध्ये एक अत्यंत दुर्मिळ योग जुळून येत आहे.ज्योतिषीय गणनेनुसार, २९ जुलै रोजी संपत्ती आणि ऐश्वर्याचा कारक ग्रह शुक्र तसेच पराक्रमी ग्रह मंगळ एकमेकांपासून ९० अंशाच्या कोनावर असतील. ग्रहांच्या या विशेष स्थितीमुळे अत्यंत प्रभावशाली 'केंद्र दृष्टी योग' निर्माण होत आहे. सौंदर्य आणि शक्तीच्या या संयोगामुळे काही निवडक राशींच्या आयुष्यात मोठे सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे..काय आहे केंद्र दृष्टी योग ?जेव्हा दोन शक्तिशाली ग्रह एकमेकांपासून चतुर्थ आणि दशम भावात म्हणजेच ९० अंशाच्या अंतरावर असतात, तेव्हा केंद्र दृष्टी योग तयार होतो. या स्थितीमध्ये दोन्ही ग्रहांची ऊर्जा एकत्र येऊन जलद आणि प्रभावी परिणाम देते. शुक्राची सौम्यता आणि मंगळाचा पराक्रम एकत्र आल्यामुळे व्यक्तीला मेहनतीचे दुप्पट फळ मिळते आणि संपत्ती मिळवण्याचे नवे मार्ग खुले होतात..गुरु म्हणजे नक्की कोण? शिष्य कोणाला म्हणावे? जाणून घ्या गुरु-शिष्याच्या पवित्र नात्याचे आध्यात्मिक स्वरूप... .या ४ राशींचे नशीब चमकेल-मेष रास (Aries)मेष राशीचा स्वामी स्वतः ऊर्जा आणि पराक्रमाचा कारक मंगळ ग्रह आहे.शुक्र आणि मंगळाची ही विशेष स्थिती तुमच्या आत्मविश्वासात आणि कार्यक्षमतेत जबरदस्त वाढ घडवून आणेल.नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना पदोन्नती (प्रमोशन) किंवा नवीन मोठी जबाबदारी मिळू शकते.व्यवसायात घेतलेला कोणताही धाडसी निर्णय भविष्यात मोठा नफा मिळवून देईल.वृषभ रास (Taurus)वृषभ राशीचा स्वामी स्वतः वैभव दाता शुक्र ग्रह आहे.या योगाच्या प्रभावामुळे तुमच्या आर्थिक स्थितीत मोठी वाढ पाहायला मिळेल.भौतिक सुख-सुविधा वाढतील तसेच नवीन वाहन किंवा जमीन खरेदीचे योग जुळून येत आहेत.कौटुंबिक जीवनातील जुने वाद संपतील आणि परस्पर संबंधांमध्ये गोडवा निर्माण होईल. .सिंह रास (Leo)सिंह राशीच्या जातकांसाठी हा काळ करिअरमध्ये प्रगतीचे नवे दरवाजे उघडणारा ठरेल.कार्यस्थळावर तुमच्या कामाचे उच्च अधिकाऱ्यांकडून कौतुक होईल आणि मान-सन्मानात वाढ होईल.जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून एखाद्या नवीन प्रकल्पाची सुरुवात किंवा गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर त्यात यश मिळण्याचे पूर्ण योग आहेत.तूळ रास (Libra)तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा योग उत्पन्नाचे नवे आणि मजबूत स्रोत निर्माण करेल.प्रेम संबंध आणि वैवाहिक जीवनात आनंद व गोडवा वाढेल.जर तुम्ही कला, मीडिया, फॅशन किंवा ग्लॅमर क्षेत्राशी जोडलेले असाल, तर तुम्हाला या काळात एखादी मोठी व्यावसायिक संधी मिळू शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Guru Purnima 2026: 28 की 29 जुलै? यंदा गुरुपौर्णिमा नेमकी कधी? उदयतिथीनुसार जाणून घ्या योग्य तारीख, तिथी आणि धार्मिक महत्त्व.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.