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Daily Horoscope: साेमवार २६ आॅक्टाेबर राशीभविष्य

October 26 Horoscope What the Stars Say About Your Day: सोमवार २६ ऑक्टोबर राशिभविष्य; कोणत्या राशींना मिळणार धनलाभ? जाणून घ्या आजचे भविष्य
Monday Horoscope 26 October 2026 Zodiac Predictions for Career Finance Relationships and Important Decisions for All Signs

Monday Horoscope 26 October 2026 Zodiac Predictions for Career Finance Relationships and Important Decisions for All Signs

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मेष : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. उत्साह व उमेद वाढेल.

वृषभ : महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मिथुन : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

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