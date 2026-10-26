Daily Horoscope: साेमवार २६ आॅक्टाेबर राशीभविष्य

मेष : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. उत्साह व उमेद वाढेल.वृषभ : महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.मिथुन : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील..कर्क : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.सिंह : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.कन्या : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत..तूळ : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.वृश्चिक : काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. मनोबल कमी राहील.आध्यात्मिक प्रगती होईल.धनू : आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील..मकर : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील.कुंभ : जिद्दीने कार्यरत राहाल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल.मीन : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.