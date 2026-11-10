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Daily Horoscope : राशिभविष्य - मंगळवार १० नोव्हेंबर २०२६

Daily Rashifal for 10 November 2026 Know Your Zodiac Predictions: मंगळवारचे राशिभविष्य! नोकरी, पैसा, प्रेम आणि आरोग्याबाबत बारा राशींसाठी काय आहे खास?
Daily Horoscope for 10 November 2026 Tuesday Rashifal Predictions for Aries Taurus Gemini Cancer and All Zodiac Signs

Daily Horoscope for 10 November 2026 Tuesday Rashifal Predictions for Aries Taurus Gemini Cancer and All Zodiac Signs

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मेष : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

वृषभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

मिथुन : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रूंवर मात कराल.

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