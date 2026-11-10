Daily Horoscope : राशिभविष्य - मंगळवार १० नोव्हेंबर २०२६

मेष : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.वृषभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.मिथुन : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रूंवर मात कराल..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...कर्क : आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.सिंह : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.कन्या : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाइकांचा सल्ला लाभदायक ठरेल..तूळ : आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.वृश्चिक : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.धनू : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.मकर : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.कुंभ : शासकीय कामे मार्गी लावू शकाल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.मीन : गुरुकृपा लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.