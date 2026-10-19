Daily Horoscope: साेमवार १९ आॅक्टाेबर राशीभविष्य

मेष : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.वृषभ : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.मिथुन : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.कर्क : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील..सिंह : काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.कन्या : तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.तूळ : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रवास सुखकर होतील.वृश्चिक : जिद्दीने कार्यरत राहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल..धनू : जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अमलात आणू शकाल.मकर : रखडलेली कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.कुंभ : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.मीन : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.