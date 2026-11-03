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Daily Horoscope: आजचे राशी भविष्य 3 नाेव्हेंबर २०२६

Today Horoscope All 12 Zodiac Signs and Their Daily Predictions: आजचा दिवस कोणासाठी शुभ तर कोणाला सावध राहावे लागणार? वाचा आजचे राशीभविष्य
3 November 2026 Horoscope Today Rashi Bhavishya for All Zodiac Signs With Career Business Money and Health Forecast

3 November 2026 Horoscope Today Rashi Bhavishya for All Zodiac Signs With Career Business Money and Health Forecast

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मेष : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.

वृषभ : आरोग्य उत्तम राहील. राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

मिथुन : जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल.

कर्क : व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कर्जप्रकरणे मंजूर होतील.

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