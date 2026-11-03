Daily Horoscope: आजचे राशी भविष्य 3 नाेव्हेंबर २०२६

मेष : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. आर्थिक निर्णय मार्गी लावू शकाल.वृषभ : आरोग्य उत्तम राहील. राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील.मिथुन : जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल.कर्क : व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. कर्जप्रकरणे मंजूर होतील..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.सिंह : मनोबल व आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.कन्या : काहींना कामाचाताण आणि दगदग जाणवेल.प्रवास शक्यतो टाळावेत..तूळ : महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.वृश्चिक : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा लाभेल. राजकीय क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.धनू : काहींचा धार्मिककार्यात सहभाग होईल. नवीदिशा आणि नवा मार्ग सापडेल..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.मकर : कोणाच्याहीसहकार्याची अपेक्षा नको. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.कुंभ : वैवाहिक जीवनातसुसंवाद साधाल. नवीनहितसंबंध निर्माण होतील.मीन : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. खर्चाचे प्रमाण वाढेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.