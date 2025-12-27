Marathi Weekly Tarot Horoscope: लक्ष्मी योगामुळे वृषभ, मिथुन, कर्कसह 5 राशींना मिळणार मोठा आर्थिक लाभ; वाचा साप्ताहिक टॅरो राशिभविष्य

Marathi Weekly Tarot Horoscope: २०२६ वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात लक्ष्मी योगाचा शुभ संयोग होईल. आठवड्याच्या सुरुवातीला बुध आणि शुक्र ग्रहाची युती तसेच चंद्राची शुभ दृष्टी लक्ष्मी योग निर्माण करेल. आठवड्याच्या मध्यात गौरी योग हा एक शुभ संयोग बनेल..टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार, लक्ष्मी योग आणि गौरी योगामुळे मिथुन, सिंह, तूळ, धनु आणि कुंभ राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होईल. करिअरमध्ये चांगली कामगिरी होईल आणि गुंतवानुखीसाठी वेळ अनुकूल असेल..Maharashtra Police Bharti 2025: राज्यातील पोलीस भरतीत प्रचंड चुरस! 15 हजारांहून अधिक जागांसाठी लाखो उमेदवार रिंगणात.मेषटॅरो कार्डच्या गणनेनुसार, मेष राशीच्या लोकांचा मूड उदास राहू शकतो. किंवा या आठवड्यात तुम्हाला टीकाकार किंवा शुभचिंतकांकडून विरोध होऊ शकतो. जीवनात सकारात्मक दृष्टिकोन असणे महत्वाचे आहे. आरोग्यावर खर्च होऊ शकतो, म्हणून आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्या.वृषभवृषभ राशीच्या लोकांचा आठवा दिवस सामान्य राहील. काही काम पूर्ण करण्यास विलंब होऊ शकतो. जे बदलू शकत नाहीत त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करा. प्रशासन किंवा सरकारी बाबींमध्ये अडचणी येऊ शकतात. मुलांना काही कठीण परिस्थितींना तोंड द्यावे लागू शकते. मिथुनमिथुन राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक बाबतीत आठवा महिना चांगला राहील. जर तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर आता सर्वोत्तम वेळ आहे. प्रियजनांसोबतचे संबंध मजबूत राहतील. कामाच्या ठिकाणी विशेष लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.कर्ककर्क राशीचे किंवा गैरप्रकारांमुळे लोक या आठवड्यात हरवून जातील. आरामदायी राहिल. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीसाठी उपाय मिळेल. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि तुमच्या वागण्यात सौम्यता ठेवा..सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी आठवडा चांगला राहील. कामात धैर्य ठेवा आणि आरोग्यावर लक्ष ठेवा. विद्यार्थी वर्गासाठी शैक्षणिक स्पर्धेत यश मिळेल.कन्याकन्या राशीच्या लोकांनी पैशाचा विचारपूर्वक वापर करावा. स्वप्ने सत्यात उतरण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये प्रगती होईल आणि अविवाहितांसाठी लग्नाच्या चांगल्या संधी मिळू शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी वेळ अनुकूल आहे.तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी, घरगुती किंवा मालमत्तेच्या बाबतीत बदल होऊ शकतात. नातेसंबंधांद्वारे तुम्हाला मानसिक समाधान मिळेल. मुलांकडून चांगली बातमी येऊ शकते.वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी बदलीची शक्यता आहे. स्वतःला मर्यादित ठेवा. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या..CBSE KVS and NVS Recruitment 2025: सीबीएसईने केव्हीएस आणि एनव्हीएस भरती २०२५ टियर-१ परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; 'असे' करा सिटी स्लिप आणि अॅडमिट कार्ड डाउनलोड .धनूधनु राशीच्या लोकांनी त्यांच्या समस्यांबद्दल मित्रांसोबत चर्चा करावी, त्यांचा सल्ला फायदेशीर ठरेल. वैवाहिक जीवनात अडचणी येऊ शकतात. तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.मकरमकर राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी काही संधी मिळू शकतात. प्रेमात काही तणाव असेल. वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करा.कुंभकुंभ राशीच्या लोकांना अर्धवट केलेल्या प्रयत्नांचे फळ मिळेल. समाधान मिळेल. मित्रांमुळे काही समस्या उद्भवू शकतात. स्थलांतरासाठी वेळ अनुकूल आहे.मीनमीन राशीच्या लोकांना अज्ञात स्रोताकडून चांगली बातमी मिळू शकते. नवीन प्रकल्पांसाठी हा शुभ काळ आहे. वैवाहिक संबंधांमध्ये मध्यम कालावधी. विद्यार्थ्यांना मोठे यश मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.