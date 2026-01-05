Leo Horoscope 2026 : नवीन वर्षात 'सिंह राशी'च्या महिलांचं नशीब फळफळणार? घर, पैसा आणि प्रतिष्ठेत होणार मोठे बदल; घरातील वादही मिटवणार महिला

Leo Horoscope 2026 : सिंह रास ही मूलतःच राज्य करणारी राशी आहे. प्रत्येक बाबतीत आघाडीवर राहून काम करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. यंदा वर्षभरात नोकरीत उत्कर्ष होऊ शकतो. स्थावर खरेदी-विक्रीचे योग आहेत. सतत कार्यमग्न राहताना मन आनंदी, सकारात्मक व उत्साही राहील. हे सर्व करताना आरोग्याची काळजी आणि पथ्य सांभाळावेच लागेल. समाजातील वावर वाढल्याने तुमचाच बोलबाला राहील..जानेवारीलाभातील गुरू महाराज अतिशय शुभ फले देतील. बऱ्याच काळापासून चालत आलेल्या समस्या सुटू शकतात. कुटुंबात मंगलकार्ये घडतील. घर, जमीन वा वाहन खरेदी करण्यासाठी अनुकूल काळ आहे. नोकरीत वातावरण तुमच्या बाजूने राहील. चांगले काम करून अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नजरेत याल. व्यवसायात मोठ्या समस्या जाणवणार नाहीत. व्यवसायाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने केलेली गुंतवणूक भविष्यात फायदेशीर ठरेल. सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. जीवनसाथी साथ देईल. आर्थिक विषयात कुणालाही सल्ला देणे वगैरे प्रकार टाळलेले बरे राहील.महिला व विद्यार्थी ः महिलांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. सृजनशीलतेचा वापर सामाजिक व वैयक्तिक कार्यात कराल. थोरामोठ्यांच्या ओळखी होतील. कायदा, मॅनेजमेंट वा संशोधन क्षेत्रात अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम काळ. विद्यार्थ्यांनी मानसिक आरोग्य जपावे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ९, ११, १२, १९, २०, २५, २६, २८, ३१.फेब्रुवारीक्रोधावर नियंत्रण ठेवा. अनेक बाबतीत मित्रमंडळींचे सहकार्य लाभेल. बुधाचा होत असलेला उदय तुम्हाला आर्थिक बाबतीत दिलासा देईल. बचत केलेल्या रकमेचा योग्य तेवढाच वापर करावा. अतिखर्च टाळावा. भावंडांची चिंता सतावेल. नोकरीत काहींना पगारवाढ मिळू शकेल. वरिष्ठांना खूश करण्याच्या नादात सहकाऱ्यांना नाराज करू नका. व्यापारात स्थिती मध्यम स्वरुपाची राहील. भागीदारीतील मतभेद निवळतील. नवीन कल्पना सुचतील. कोर्टकचेरीच्या कामात धावपळ होईल. स्थावर खरेदी विक्रीसाठी महिन्याच्या सुरुवातीचा काळ चांगला आहे. आई-वडिलांशी मधुर संबंध प्रस्थापित होतील. मुलाबाळांवर खर्च होईल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना भावनोद्रेक होण्याचे प्रसंग येतील. भागीदारीच्या व्यवसायात पारदर्शकता ठेवल्यास उन्नती होईल. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात नेहमीपेक्षा जास्त मेहनत घ्यावी लागेल. काहींना अभ्यासाच्या पद्धतीत मोठा बदल करावा लागेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ५, ६, ८, १५, १६, १७, २२, २५, २६, २७.Gemini Horoscope : यशासाठी झगडल्याशिवाय पर्याय नाही, नोकरीच्या ठिकाणी मोठी जबाबदारी मिळेल, पण..; मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी कसं असेल नवीन वर्ष?.मार्चतब्येतीच्या तक्रारी जाणवतील. जुने वाद उफाळून आल्याने कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडू शकते. अपेक्षाभंगाचे प्रसंगही उद्भवू शकतात. भगवंताचे नामस्मरण, पूजन, योग, ध्यान-धारणा आदी माध्यमातून मानसिक आरोग्य सांभाळा. जुने घर वा वाहन खरेदीचे योग आहेत. नोकरीत कामाचा कंटाळा येईल. दगदग होईल. काहींना मात्र प्रमोशन मिळू शकते. व्यवसायात नेहमीची उलाढाल व्यवस्थित सुरू राहील. मोठी जोखीम घेणे टाळा. भागीदारीत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्या. धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. वैवाहिक जीवन बरे राहील. गुंतवणूक करताना जाणकारांचा सल्ला घ्या.महिला व विद्यार्थी : महिलांना कुटुंब, नोकरी व आरोग्य तिन्हीकडे ताण येऊ शकेल. अतिश्रम टाळा. विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे जड होईल. पण, अकराव्या स्थानी असलेले गुरू महाराज चांगले मार्गदर्शक मिळवून देतील. ग्रुप स्टडीज फायदेशीर ठरेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ४, ५, ६, ८, १४, १५, १६, २१, २५, २६.एप्रिलदेवधर्मात रस घ्याल. दीक्षागुरुच्या शोधात असणाऱ्या व्यक्तींना गुरू लाभू शकतात. कौटुंबिक समस्या जटिल होतील. मुलाबाळांशी विसंवाद होईल. पण लाभातील गुरू महाराजांच्या कृपेने समस्यांवर उत्तर शोधाल. स्थावर खरेदी-विक्रीचे योग दिसतात. घरी एखादे वाहन वा चैनीच्या वस्तू येईल. धार्मिक ग्रंथाचे वाचन कराल. गरिबांच्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न कराल. जुने शत्रुत्व संपून त्या लोकांशी मैत्री होईल. नोकरीत नव्या संधी शक्य. अचानक एखादे आव्हान उभे राहील. व्यवसायात लाभ व उन्नतीचे योग. नावीन्यपूर्ण कल्पनांतून स्पर्धकावर मात कराल. हॉटेल किंवा धान्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी.महिला व विद्यार्थी : महिलांना घरातूनच काम करण्यासाठी संधी मिळू शकेल. समाजमाध्यमांचा वापर करून आर्थिक लाभ करून घ्यावा. विद्यार्थ्यांनी आळस करू नये. मित्रांच्या सहकार्याने एखाद्या स्पर्धेत यश मिळू शकते. संयम ठेवा.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ३, ६, १२, १६, १८, २०, २१, २८, २९, ३०.मेधार्मिकस्थळी जाणे होईल. महिन्याच्या शेवटी कौटुंबिक विशेषतः संततीसौख्य लाभेल. आरोग्यात सुधारणा होईल. नोकरीत परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणात राहील. काहींना नवीन ठिकाणी चांगली ऑफर मिळू शकते. हातात पक्की नोकरी असल्याखेरीज सध्याची नोकरी सोडू नका. व्यवसायात लाभाची गती मंद असेल. डोक्यावर बर्फ व जीभेवर साखर ठेवून व्यवसाय करा. स्थावर खरेदीसाठी उत्तम काळ आहे. गुंतवणूक म्हणून एखादा दुकानगाळा वगैरे घेतल्यास लाभ होईल. दुसऱ्या पंधरवड्यात अडकलेली कामे मार्गी लागतील. सामाजिक कार्यात रस घ्याल. देवधर्मात मन गुंतेल. एखादे अनुष्ठान वा पारायण करू वाटेल.महिला व विद्यार्थी : महिला घर सांभाळत व्यवसाय करत असतील तर मोठी गुंतवणूक विचारपूर्वक करा. आठवा शनि आहे. विद्यार्थ्यांना महत्त्वाच्या विषयात ग्रहणशक्ती सुधारेल. उच्चशिक्षणासाठी एंटरन्सची तयारी करत असाल तर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्या.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः २, ४, ८, १२, १६, १९, २०, २१, २४, २९, ३०.Taurus Horoscope 2026 : घर-जमीन खरेदीसाठी अनुकूल काळ, शनीच्या कृपेने वृषभ राशीला लाभाचा मार्ग, पण..; या लोकांसाठी कसं असेल नवीन वर्ष?.जूनया महिन्यात सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगून काम करावे लागेल. नोकरीत कामावर लक्ष केंद्रित करा. चालढकल करू नका. कार्यालयात सबुरीने वागा. व्यवसायात सलग आर्थिक प्राप्ती होत राहील. खर्चही होईल. एकूणच चिडचिड होऊ शकते. मित्रांशी विनाकारण होणारे वादविवाद टाळा. लहान मोठ्या प्रवासाचे योग आहेत. काहींना परदेशी जाण्याची संधी मिळू शकेल. नातेवाइकांसाठी खर्च कराल. परिवारात एखादे मंगलकार्य ठरू शकेल. खेळाच्या स्पर्धेत भाग घ्याल. स्थावर खरेदीचे योग आहेत. धैर्याने निर्णय घ्याल. नोकरी करत सोबत एखादा जोडधंदा सुरू करण्याचा विचार करण्यास हरकत नाही.महिला व विद्यार्थी : महिलांना करिअर व घर सांभाळताना तारेवरची कसरत होईल. घरात आजारी माणसाची सुश्रुषा करावी लागेल. विद्यार्थ्यांसाठी चांगला काळ आहे, वेळ वाया घालवून नका. आहारावर नियंत्रण ठेवा. काहींना कँपसमधून चांगली नोकरी लागेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ४, ५, ६, ११, १४, १६, २१, २२, २३, २४, २५.जुलैमहिन्याच्या सुरुवातीला जवळचे मित्र सहकार्य करतील. करिअरच्या दृष्टीने एखादा चांगला सल्ला प्राप्त होऊ शकेल. नोकरीत चांगले वातावरण राहील. मर्जीप्रमाणे बदली होऊ शकेल. वरिष्ठांना नाराज करू नका. भावंडांसोबत भागीदारी करून व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार मनात येऊ शकेल. विवेकाने निर्णय घ्यावा. व्यवसायात नवीन ग्राहकवर्ग लाभेल. चुका सुधारण्याची संधी मिळेल. महिन्याच्या शेवटी अचानक धनलाभ होऊ शकेल. वाहन तसेच स्थावर खरेदी-विक्रीचा योग. व्यवहार विचारपूर्वक करा. कोर्ट-कचेरीत काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. करिअरबाबत मोठे निर्णय तूर्त टाळा. स्वतःला वेळ द्याल.महिला व विद्यार्थी : महिलांना छंद जोपासण्यास वेळ मिळेल. संततीशी वाद टाळा. वैवाहिक सुख मध्यम आहे. विद्यार्थी मित्रांनी अभ्यासापासून विचलित होऊ नये. काहींना पुरस्कार मिळण्याची शक्यता आहे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ८, ११, १२, १४, १९, २१, २२, २८, २९, ३०.ऑगस्टकाहींना अपेक्षाभंगाच्या दुःखाला सामोरे जावे लागेल. हितशत्रूंवर मात कराल. स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्याचे योग आहेत. नोकरीत तुमच्या पूर्व पुण्याईचे फळ मिळून प्रमोशन वा पगारवाढ होईल. व्यवसायात संयम बाळगावा लागेल. नव्या ओळखीतून लाभ होईल. काहींना मोठे काम मिळून त्यातून चांगल्या धनलाभ होण्याची चिन्हे आहेत. हिशेबाची कागदपत्रे व्यवस्थित नसल्यास सरकारी नोटीस वगैरे येऊ शकते. बाराव्या स्थानी रवी, गुरू आहेत. आरोग्याची काळजी घ्यावी. पथ्यपाणी सांभाळावे. सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल. वैवाहिक जीवनात कटकटी होतील. कोर्टाच्या कामात दिरंगाई होण्याची शक्यता आहे.महिला व विद्यार्थी : महिलांना माहेरकडून शुभवार्ता मिळेल. अतिविचार टाळा. नोकरदार स्त्रियांची घरापासून दूर बदली होऊ शकते. विद्यार्थ्यांसाठी चांगला काळ. संगत चांगली ठेवा. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना एकटे अभ्यास करण्यास प्राधान्य द्याल, उपयोगी ठरेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ५, ८, ९, १५, १६, १८, २५, २६, २७.Aries Horoscope : 'मेष राशी'ला साडेसाती सुरू; कसं असणार नवीन वर्ष? घाई-गडबडीत कोणतेही निर्णय घेतल्यास काय होणार?.सप्टेंबरआत्मविश्वासात वाढ होईल. आयुष्यात नवीन मित्र येतील. प्रवासाचे योग आहेत. आरोग्य बरे राहील, पित्तप्रकृतीच्या व्यक्तींनी मात्र आहार घेताना काळजी घ्यावी. कुटुंबातील वा मित्रपरिवातील एखाद्या व्यक्तीच्या शुभकार्यात पैसा खर्च होईल. स्थावर किंवा वाहन खरेदीचा विचार महिन्याच्या शेवटी करावा. देवाधर्माचे कराल. नामस्मरण, ग्रंथ पारायण, दानधर्म करण्याची इच्छा होईल. नोकरीत लाभ संभवतो. सेल्समध्ये असणाऱ्या जातकांना चांगला मोबदला मिळेल. व्यवसायाचा विस्तार करण्याबाबत विचार करा. त्यासाठी कर्ज घेताना पूर्ण विचारांती निर्णय घ्या. बाकी व्यापार मध्यम होईल. मुलांच्या भावनांचा विचार कराल.महिला व विद्यार्थी : महिला घरातील वाद दूर होण्यासाठी पुढाकार घेतील. जुने आर्थिक गुंता सुटेल. काहीवेळा चिडचिड होईल. अतिश्रम टाळा. विद्यार्थी मित्रांना एकाग्रतेने अभ्यास करण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागतील. पीएच.डी. वगैरेसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना संधी मिळू शकेल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, ४, ५, ७, १२, १४, १५, २१, २२, २३, २८, २९.ऑक्टोबरगुरू महाराज तुमच्या राशीवर येत आहेत. उत्साही रहाल. मनात सकारात्मक व आनंदी विचार येतील. रवि-शनि एकमेकांच्या समोर आहेत. महत्त्वाचे निर्णय घेताना चंचलपणा जाणवेल. शेतीवाडीत लाभ संभवतो. चैनीच्या वस्तूंवर खर्च होईल. स्थावर विक्री करणार असाल तर महिन्याच्या उत्तरार्धात योग आहेत. त्यातून चांगला लाभ होईल. समाजातील प्रतिष्ठित लोकांना जवळून भेटण्याची संधी मिळेल. मुले अपेक्षेप्रमाणे वर्तन करतील. नोकरी बदलण्याचा विचार पुढे ढकलणे हितकारक. ऑफिसमध्ये इतरांच्या बाबीत लक्ष घालू नका. व्यवसायात चढ उतार येतील. मित्रांपासून सावधान. धार्मिक कार्यात रस घ्याल.महिला व विद्यार्थी : सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिलांना पुरस्कार मिळू शकेल. घरातील ज्येष्ठांची काळजी घ्या. कामाच्या व्यापात जोडीदाराला वेळ देऊ शकणार नाही. विद्यार्थ्यांना सामान्य शुभ काळ आहे. मित्रमंडंळींसोबत वेळ घालवून रिफ्रेश व्हाल.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः १, २, ४, ९, ११, १२, १८, १९, २०, २६, २८, ३०.नोव्हेंबरदेवधर्माच्या निमित्ताने प्रवास घडेल. तुमच्या वागण्याबोलण्याने घरातील लोक आनंदी राहतील. दूरच्या नातेवाइकांशी भेटीगाठी होतील. काही जवळचे मित्र दुरावतील असे दिसते. स्थावर व्यवहार लाभाचे होतील. घरी एखाद्या नवीन वस्तूचे आगमन होईल. मंगलकार्यात सहभागी व्हाल. नोकरीत कार्यक्षमतेत वाढ होईल. काहींना प्रमोशनचे योग. व्यवसाय लाभाचा होईल. कामगार वर्गाशी, भागीदाराशी होणारे वादाचे प्रसंग टाळा. गरीब, दीनदुबळ्यांना आर्थिक मदत कराल. वैवाहिक जीवन बरे राहील. जोडीदाराशी जुळवून घ्यावे. अडकलेली कामे मार्गी लागतील. गृहिणी स्वयंपाकात नवीन प्रयोग करतील.महिला व विद्यार्थी : नोकरदार महिला आपल्या कार्यक्षेत्रात स्वतःच्या कामाचा ठसा उमटवतील. मनोरंजन होईल. जे विद्यार्थी अभ्यासात सातत्य असतील त्यांना त्याचे चांगले फळ मिळण्याचा योग आहे. शालेय विद्यार्थ्यांनी खेळताना काळजी घ्यावी.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः ५, ६, ७, ८, १५, १७, २२, २५, २६, २७.डिसेंबरनोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने मोठे प्रवास घडू शकतात. प्रवासात आरोग्याची काळजी घ्या. स्थावर खरेदी विक्रीसाठी तितकासा अनुकूल काळ नाही. नोकरीत वातावरण बरे असेल. वरिष्ठांशी जुळवून घ्या. तुमच्या हितशत्रूंनी तुमच्या मार्गात आणलेले अडथळे तुम्ही हुशारीने पार कराल. व्यवसाय मध्यम होईल. व्यवसायात नवीन योजना बनवत असाल तर विचारपूर्वक निर्णय घ्या. सोबत गुप्तता बाळगा. शेतीकडे लक्ष द्या. कुटुंबातील कुरबुरी सोडवण्याचा प्रयत्न कराल. आई-वडिलांच्या आरोग्याची चिंता सतावेल. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाईल. कुणालाही उसने पैसे देताना सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे.महिला व विद्यार्थी : महिलांच्या आयुष्यात नको त्या व्यक्ती स्वतःहून दूर जातील. नोकरीत तुमच्या कामाची प्रशंसा होईल, पण काम वाढेल. विद्यार्थ्यांनी अतिआत्मविश्वास बाळगू नये. वडीलधारी मंडळी, गुरुजन यांच्याशी प्रेमाने व आदराने वागावे.या महिन्यातील अनुकूल दिवस ः २, ३, ५, ११, १२, १३, १९, २२, २३, २५, ३०, ३१-निखिल शेंडुरकर (होराभूषण, ज्योतिष प्रवीण, रत्नशास्त्रकोविद).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 