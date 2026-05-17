सिंह साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : परदेशी नोकरीची सुवर्णसंधी! 'या' ३ दिवसांत खेळणार विजयी खेळी,होणार मोठा धनलाभ

येत्या आठवड्यात सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची स्थिती अत्यंत पॉवरफुल आणि तुम्हाला प्रसिद्धीच्या झोतात आणणारी ठरणार आहे. १७ मे ते २३ मे २०२६ या कालावधीत तुमच्या कुंडलीत शौर्य आणि पराक्रमाचे उत्तम योग जुळून येत आहेत. मे महिन्याचा हा तिसरा आठवडा तुमच्या करिअरला एक नवा टर्निंग पॉईंट देणारा ठरेल. मात्र, कार्यक्षेत्रातील अंतर्गत घडामोडींवर लक्ष ठेवणे तितकेच गरजेचे आहे. ग्रहमान तुमच्या राशीबद्दल नेमके काय सांगत आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..विजयी चौकार-षट्कार आणि परदेशगमनाची संधीसिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा अतिशय छान आणि चर्चेत राहणारा ठरेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव वाढेल आणि तुम्ही तुमच्या क्षेत्रात 'विजयी चौकार-षट्कार' मारणार आहात, म्हणजेच एखादी मोठी कामगिरी करून दाखवाल. विद्यार्थ्यांसाठी आणि तरुणांसाठी शैक्षणिक बाबींतून हा सप्ताह नावीन्यपूर्ण गोष्टी घेऊन येईल. बऱ्याच दिवसांपासून मनात असलेले नैराश्य किंवा नकारात्मकता कायमची दूर होऊन तुम्ही एका नव्या ऊर्जेने कामाला लागाल..परदेशात जाऊन नोकरी करण्याची इच्छा असणाऱ्या किंवा परदेशी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सिंह राशीच्या तरुणांना या आठवड्यात 'अफलातून' संधी मिळतील. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा सप्ताह विशिष्ट परिस्थितीजन्य लाभ घडवून आणेल; म्हणजेच अचानक बदललेल्या परिस्थितीचा तुम्हाला मोठा फायदा होईल. नोकरी करणाऱ्या काही व्यक्तींना कंपनीच्या कामासाठी परदेशगमनाच्या (Onsite Opportunity) उत्तम संधी चालून येतील, ज्यामुळे तुमच्या करिअरला मोठी गती मिळेल..खेळाडूंचा सुवर्णकाळ आणि नक्षत्रांचे शुभ फलितहा आठवडा क्रीडा क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या खेळाडूंसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि यशाचा ठरेल. खेळाडूंना त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे मोठी प्रसिद्धी आणि मानसन्मान मिळेल. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी १९ मे ते २१ मे हे दिवस अतिशय खास आहेत. हे तीन दिवस तुम्हाला प्रत्येक 'वन डे' मॅच जिंकून देतील, म्हणजेच तुम्ही हाती घेतलेल्या प्रत्येक कार्यात तुम्हाला यश मिळेल.मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना त्यांच्या अफाट बुद्धिचातुर्यातून आणि चतुर निर्णयांतून मोठे आर्थिक लाभ होतील. रखडलेले प्रकल्प मार्गस्थ लागतील.सावधानतेचा इशारा: एकीकडे यशाची घोडदौड सुरू असताना, नोकरी करणाऱ्यांना कार्यालयातील अंतर्गत राजकारणाचा त्रास होऊ शकतो. तुमच्या पाठीमागे छुपे शत्रू किंवा हितशत्रू सक्रिय राहतील. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी कोणाच्याही उथापेथीत पडू नका आणि तुमच्यावरील टीकेला लगेच 'क्रिया-प्रतिक्रिया' देण्याऐवजी शांत राहून उत्तर द्या. याशिवाय, शेअर बाजारातील उलाढाली करताना कमालीची जपवणूक ठेवा; कोणतीही मोठी जोखीम या आठवड्यात नको..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायकरिअर आणि व्यवसाय : खेळाडू आणि कलाकारांसाठी हा आठवडा प्रगतीचा आहे. व्यावसायिकांनी शेअर बाजारात हुशारीने गुंतवणूक करावी.तरुण वर्ग : शैक्षणिक क्षेत्रात मोठे यश मिळेल. मुलाखतींसाठी २० आणि २१ मे हे दिवस उत्तम आहेत.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे - गुरुपुष्यामृत योग).विशेष उपाय : दररोज सकाळी उगवत्या सूर्याला तांब्याच्या तांब्यातून जल अर्पण करावे आणि 'आदित्य हृदय स्तोत्रा'चे पठण करावे. यामुळे शत्रूंचा पाडाव होऊन तुमची प्रतिष्ठा अधिक वाढेल.थोडक्यात सांगायचे तर, शेअर बाजारातील जोखीम टाळून आणि नोकरीतील राजकारणापासून दूर राहिल्यास, सिंह राशीच्या व्यक्तींना हा आठवडा अफाट यश, कीर्ती आणि परदेशी संधी देऊन जाणारा ठरेल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.