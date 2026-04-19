सिंह साप्ताहिक राशिभविष्य : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६) आर्थिक व्यवहारांत दगाफटका होण्याची शक्यता

सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा संमिश्र फळांचा आहे. ग्रहांचा एकंदरीत पट पाहता, आर्थिक व्यवहारांत दगाफटका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे व्यवहाराच्या बाबतीत कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नका. सध्या बाजारात अनेक 'संमोहने' किंवा प्रलोभने तुम्हाला आकर्षित करू शकतात, परंतु कोणत्याही शॉर्टकटला बळी पडू नका. विशेषतः शेअर बाजारातील खेळ्या अत्यंत जपून कराव्यात; अन्यथा मोठे नुकसान सोसावे लागू शकते..आरोग्याच्या बाबतीत जुनाट व्याधी असलेल्यांनी अजिबात हलगर्जीपणा करू नये. डॉक्टरांनी दिलेली पथ्ये पाळणे या आठवड्यात अनिवार्य आहे. घरातील वृद्धांनी स्वतःच्या प्रकृतीकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना हा आठवडा आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय दखलपात्र असून, त्यांनी कोणत्याही शारीरिक त्रासाकडे दुर्लक्ष करू नये. मात्र, दुसरीकडे नोकरी करणाऱ्या सिंह राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या कामाच्या मानांकनातून (Performance Appraisal) विशेष लाभ मिळण्याची चिन्हे आहेत. सहकाऱ्यांचे उत्तम सहकार्य लाभल्यामुळे कठीण कामेही सोपी होतील..अक्षय्य तृतीया आणि नक्षत्रांचे शुभ फलितया आठवड्यातील गुरू आणि शुक्र या दोन शुभ ग्रहांची विशिष्ट स्थिती सिंह राशीसाठी वरदान ठरेल. अक्षय्य तृतीया आणि गुरुपुष्यामृत योगाचा मुहूर्त तुमच्या आयुष्यात शुभ कार्ये ठरवणारा असेल. जर घरात विवाह किंवा इतर कोणतेही मंगल कार्य ठरवायचे असेल, तर हा काळ अतिशय अनुकूल आहे. पूर्वा आणि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना या काळात दैवी कृपेचा वर्षाव अनुभवायला मिळेल. तुमच्या नशिबाची साथ लाभल्याने व्यावसायिक प्रगतीचे विशिष्ट मार्ग आपोआप खुले होतील..विशेषतः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राच्या व्यक्तींचा विजयाचा झेंडा या आठवड्यात सर्वत्र फडकेल. तुमचे नियोजन आणि आत्मविश्वास तुम्हाला यशाच्या शिखरावर नेऊन ठेवेल. कुटुंबातील गर्भवती महिलांच्या समस्या या आठवड्यात सुटतील, ज्यामुळे घरात आनंदाचे वातावरण राहील. सरकारी किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये अडकलेली कामे मार्गी लागतील. मात्र, लक्षात ठेवा की यशाची गुढी उभारत असताना आर्थिक नियोजनात केलेली एक छोटी चूक महागात पडू शकते, त्यामुळे व्यवहारात 'डोळे उघडे' ठेवून वागावे..आठवड्याचे खास भाकीत आणि उपायव्यवसाय: नवीन संधी मिळतील, पण आर्थिक गुंतवणूक करताना तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.आरोग्य: पोटाचे विकार किंवा जुन्या दुखण्यांकडे दुर्लक्ष करू नका. पुरेशी विश्रांती घ्या.शिक्षण: विद्यार्थ्यांनी अभ्यासात सातत्य ठेवावे; यश नक्की मिळेल.शुभ वार: मंगळवार (अक्षय्य तृतीया) आणि गुरुवार (गुरुपुष्यामृत योग).विशेष उपाय: दररोज सकाळी सूर्याला अर्घ्य अर्पण करा आणि 'आदित्य हृदय स्तोत्राचे' पठण करा. यामुळे आत्मविश्वास वाढून संकटे दूर होतील.थोडक्यात सांगायचे तर, हा आठवडा सिंह राशीसाठी आव्हाने आणि संधी या दोन्ही गोष्टी घेऊन आला आहे. आर्थिक बाबतीत सावध राहून नक्षत्रांच्या शुभ फलितांचा लाभ घेतल्यास तुम्ही विजयाचा झेंडा नक्कीच फडकवू शकाल.