सिंह राशी साप्ताहिक राशिभविष्य (22 मार्च 2026 ते 28 मार्च 2026) - परदेशी संधींचा लाभ, प्रगतीची दालने खुली

२२ ते २८ मार्च २०२६ हा आठवडा सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी प्रगती आणि नव्या संधी घेऊन येणारा ठरणार आहे. सप्ताहातील चंद्रकलांचा उत्कर्ष सातत्याने वाढत राहिल्यामुळे विशेषतः तरुण-तरुणींना करिअरमध्ये नवीन मार्ग खुला होईल. आठवड्याची सुरुवातच सकारात्मक संकेत देणारी ठरेल..करिअर आणि परदेशी संधी: ऑनलाइन माध्यमातून भाग्योदयया आठवड्यात २६ आणि २७ मार्च हे दिवस विशेष लाभदायक ठरणार आहेत. ऑनलाइन माध्यमातून काम करणाऱ्यांना यश मिळेल. परदेशात स्थायिक किंवा परदेशी संधी शोधणाऱ्या तरुणांसाठी हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. योग्य प्रयत्न केल्यास मोठी संधी हाताशी येऊ शकते..नातेसंबंध आणि भावनिक आयुष्य: प्रेम आणि भेटीगाठीपूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींना श्रीरामनवमीच्या निमित्ताने पवित्र आणि आनंददायी अनुभव मिळतील. प्रिय व्यक्तींशी गाठीभेटी होतील आणि नातेसंबंध अधिक दृढ होतील. जीवनातील भावनिक सौंदर्य वाढवणारे प्रसंग या आठवड्यात घडतील..आर्थिक बाबी आणि सावधगिरी: खर्च आणि व्यवहार जपून कराया आठवड्यात खरेदी करताना फसवणूक होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे प्रत्येक व्यवहार विचारपूर्वक करावा. रोख पैसे सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. आर्थिक निर्णय घेताना घाई टाळा आणि योग्य नियोजन करा..व्यवसाय आणि कुटुंब: प्रतिष्ठा वाढेल, संयम आवश्यकउत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींना व्यवसायात पतप्रतिष्ठा वाढण्याचे संकेत आहेत. मात्र भागीदारीत काही मतभेद उद्भवू शकतात, त्यामुळे संयमाने परिस्थिती हाताळणे गरजेचे आहे. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी आई-वडिलांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. काही प्रसंगी धावपळ वाढू शकते.