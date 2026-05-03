सिंह साप्ताहिक राशिभविष्य (३ मे २०२६ ते ९ मे २०२६) : नोकरीत प्रगतीचे मार्ग खुले होतील

येत्या आठवड्यात सिंह राशीच्या व्यक्तींचे ग्रहमान अतिशय प्रभावी असून, राशींच्या या 'एक्स्चेंज'मध्ये तुमची रास उठून दिसेल. ३ मे ते ९ मे २०२६ या काळात नशिबाची साथ आणि ग्रहांचे उत्तम बळ लाभल्याने तुमच्या आत्मविश्वासात मोठी वाढ होईल. मे महिन्याचा हा काळ तुमच्या करिअरला नवीन दिशा देणारा ठरेल..सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा नोकरीतील प्रगतीचे सर्व मार्ग खुले करून देणारा ठरेल. गेल्या काही दिवसांपासून कामाच्या ठिकाणी ज्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत होता, ते आता दूर होतील. विशेषतः तरुणांसाठी उद्याचा सोमवार (४ मे) अत्यंत भाग्यवान ठरणार आहे. या दिवशी तुम्हाला एखाद्या मोठ्या 'पॅकेज'ची किंवा पगारवाढीची अधिकृत घोषणा ऐकायला मिळू शकते. नवीन नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार सन्मानजनक पद आणि वेतन मिळण्याचे प्रबळ संकेत आहेत..मात्र, यश मिळत असताना पाया जमिनीवर ठेवणे गरजेचे आहे. या आठवड्यात कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर व्यवहार किंवा शॉर्टकट टाळावे, अन्यथा कायदेशीर कटकटी मागे लागण्याची भीती आहे. उधार-उसनवारी करतानाही हात आखडता घ्यावा; दिलेले पैसे परत मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. ता. ६ व ७ हे दिवस तुमच्या प्रभावाचा ठसा उमटवणारे असतील. महत्त्वाच्या गाठीभेटी, मुलाखती आणि व्यावसायिक करार करण्यासाठी हे दोन दिवस सर्वोत्तम आहेत. या काळात केलेल्या वाटाघाटी तुमच्या भविष्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतील..नक्षत्रांचे शुभ फलित आणि कौटुंबिक सौख्यनक्षत्रांच्या हालचाली सिंह राशीसाठी या आठवड्यात विशेष लाभदायी आहेत. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या सप्ताहात जीवनाचा खरा 'सूर' गवसेल; म्हणजे त्यांना आपल्या ध्येयाबद्दल स्पष्टता येईल. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना शुभग्रहांचे उत्तम पाठबळ लाभेल. घरात आनंदाचे वातावरण राहील आणि प्रिय व्यक्तींकडून एखादी सुखद वार्ता कानी पडेल. वास्तू किंवा घरासंबंधी काही जुन्या कटकटी सुरू असतील, तर त्यातून तुमची या आठवड्यात कायमची सुटका होईल..उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी उद्याचा सोमवार थोडा आव्हानात्मक असू शकतो, मात्र ग्रहांची स्थिती शत्रूंच्या हालचाली मोडून काढणारी आहे. तुमच्या विरुद्ध कारस्थान करणाऱ्यांच्या 'झळा' आता कमी होतील. राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींशी तुमचे संबंध सुधारतील आणि त्यांच्याकडून तुम्हाला मोठे पाठबळ लाभेल. कौटुंबिक आघाडीवर, घरातील गर्भवती महिलांच्या आरोग्यविषयक चिंता आता दूर होतील, ज्यामुळे घरामध्ये सुखाचे आणि समाधानाचे वातावरण निर्माण होईल. एकूणच, हा आठवडा सिंह राशीला मान-सन्मान आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणारा आहे..आठवड्याचे खास भाकीत आणि उपायकरिअर: नोकरीत मोठे बदल आणि पगारवाढीचे योग आहेत. सोमवारचा दिवस महत्त्वाचा ठरेल.आर्थिक: आवक वाढेल, पण बेकायदेशीर गुंतवणूक टाळा. वसुलीसाठी ७ मे चा दिवस निवडा.आरोग्य: मानसिक आरोग्य उत्तम राहील. उष्णतेचा त्रास टाळण्यासाठी आहारात बदल करा.शुभ वार: सोमवार (४ मे) आणि गुरुवार (७ मे).विशेष उपाय: दररोज सकाळी 'आदित्य हृदय स्तोत्राचे' पठण करा. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास आणि तेज वाढेल. रविवारी गरिबांना गहू दान करणे शुभ राहील.थोडक्यात सांगायचे तर, सिंह राशीसाठी हा आठवडा विजयाचा आणि प्रगतीचा आहे. केवळ व्यवहारात पारदर्शकता ठेवली, तर हा काळ तुम्हाला यशाच्या शिखरावर घेऊन जाईल.