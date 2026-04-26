सिंह साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) आर्थिक कोंडी दूर होईल

येत्या आठवड्यात सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांची स्थिती अत्यंत आशादायक आणि यश देणारी राहणार आहे. २६ एप्रिल ते २ मे २०२६ या आठवड्यात पौर्णिमेचे शुभ प्रभावक्षेत्र आणि शुभग्रहांची मिळणारी रसद तुमच्या प्रगतीचा वेग वाढवणारी ठरेल.सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा 'अकल्पित लाभ' घेऊन येणारा आहे. सप्ताहाच्या सुरुवातीपासूनच तुम्हाला शुभग्रहांचे पाठबळ मिळेल, ज्यामुळे कठीण कामेही सोपी होतील. विशेषतः नोकरी शोधणाऱ्या किंवा करिअरमध्ये स्थिर होऊ पाहणाऱ्या होतकरू तरुणांसाठी हा काळ सुवर्णसंधीचा आहे. तुमचे भाग्य उलगडण्याची हीच ती वेळ असून, आलेल्या संधींकडे पूर्ण लक्ष देणे गरजेचे आहे. समाजात वावरताना थोरामोठ्यांच्या ओळखी होतील, ज्याचा उपयोग भविष्यात व्यावसायिक फायद्यासाठी होऊ शकतो..व्यावसायिक दृष्टीने विचार करता, हा आठवडा तेजीचा राहणार आहे. बाजारातील तुमची पत वाढेल आणि नवीन सौदे फायदेशीर ठरतील. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, व्यवसायातील जुनी आणि वादग्रस्त वसुली या आठवड्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यामुळे तुमची अनेक दिवसांपासूनची आर्थिक कोंडी सुटेल आणि पैशांचा ओघ वाढेल. आठवड्याचा शेवट बुद्ध पौर्णिमेच्या प्रकाशात होत असल्याने, तुम्हाला मानसिक शांतता आणि सुखनिद्रा लाभेल. गेल्या काही दिवसांपासून असलेला मानसिक तणाव आता पूर्णपणे निवळलेला असेल..मोहिनी एकादशी आणि नक्षत्रांचे शुभ फळया आठवड्यात नक्षत्रांची चाल सिंह राशीसाठी विशेष आनंददायी आहे. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा मोठा दिलासा घेऊन येईल. नोकरीच्या ठिकाणी सुरू असलेले 'दुष्टपर्व' किंवा छुप्या शत्रूंचा त्रास आता संपुष्टात येईल. आजचा रविवारच तुम्हाला त्याचे शुभ संकेत देईल. पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्राच्या व्यक्तींना उद्याची मोहिनी एकादशी (सोमवार) अत्यंत लाभदायक ठरेल. महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या गाठीभेटी होतील आणि ऐनवेळी एखाद्या व्यक्तीचा मदतीचा हात मिळाल्यामुळे तुमचे रखडलेले काम पूर्ण होईल..उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मात्र या आठवड्यात आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नये. उन्हाळ्याचा वाढता कडाका आणि उष्णतेमुळे उष्माघाताचा त्रास होण्याची शक्यता आहे. प्रवासात पाण्याची बाटली सोबत ठेवा आणि दुपारी उन्हात फिरणे टाळा. वैयक्तिक आयुष्यात जोडीदाराशी असलेले संबंध दृढ होतील. नृसिंह जयंतीच्या निमित्ताने ३० एप्रिल रोजी धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल, ज्यामुळे सकारात्मक ऊर्जा मिळेल..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायनोकरी - प्रगतीचे मार्ग मोकळे होतील. पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदारी मिळण्याचे योग आहेत.आर्थिक - जुनी देणी वसूल होतील. गुंतवणूक करण्यासाठी २७ आणि २८ एप्रिल हे दिवस उत्तम आहेत.तरुण वर्ग - करिअरमध्ये मोठे बदल घडतील, आत्मविश्वासाने पुढे जा.शुभ वार - सोमवार (मोहिनी एकादशी) आणि शुक्रवार (बुद्ध पौर्णिमा).विशेष उपाय - दररोज सकाळी सूर्याला तांब्याच्या तांब्यातून अर्घ्य द्या आणि 'ओम घृणि सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करा. यामुळे तुमची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव वाढेल.थोडक्यात सांगायचे तर, हा आठवडा सिंह राशीसाठी भाग्योदयाचा आहे. आर्थिक लाभ आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवणाऱ्या या आठवड्यात केवळ आरोग्याची काळजी घेतली, तर तुम्ही यशाचे शिखर नक्कीच गाठू शकाल.