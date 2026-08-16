Leo Weekly Horoscope: सिंह राशीसाठी सुरू होणार नवं पर्व! करिअरला मिळेल नवी दिशा; कोर्ट-कचेरीच्या अडचणीही सुटणार

सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा केवळ शुभच नाही, तर आयुष्यातील काही महत्त्वाच्या गोष्टींना नवी दिशा देणारा ठरू शकतो. शुक्राच्या प्रभावामुळे व्यक्तिमत्त्वातील आकर्षण वाढेल, संवादात प्रभाव निर्माण होईल आणि अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या गोष्टी आता पुढे सरकू लागतील. विशेष म्हणजे नोकरी, व्यवसाय, कौटुंबिक संबंध आणि सामाजिक प्रतिष्ठा या सर्वच क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात.गेल्या काही महिन्यांपासून एखाद्या निर्णयाबाबत संभ्रमात असाल, तर या आठवड्यात चित्र अधिक स्पष्ट होईल. योग्य व्यक्तींची साथ, योग्य वेळी मिळणारे मार्गदर्शन आणि तुमचा नैसर्गिक आत्मविश्वास हे तिन्ही घटक यशाचे कारण ठरतील..करिअर आणि व्यवसायात नवे पर्व सुरू होण्याची चिन्हेया आठवड्याचा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे करिअरमध्ये दिसणारी सकारात्मक गती. शुक्रभ्रमणामुळे नोकरी आणि व्यवसायाशी संबंधित वातावरण अधिक अनुकूल होईल. ज्यांच्या मनात नोकरीबाबत असुरक्षितता किंवा नैराश्य होते, त्यांना आता आशेचा किरण दिसू लागेल. मघा नक्षत्राच्या व्यक्तींना विशेष लाभ होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत अपेक्षित संधी मिळू शकते. वरिष्ठांशी संवाद सुधारेल. काहींना जबाबदारी वाढण्याची किंवा नवीन प्रकल्पाची संधी मिळेल. ज्यांची बदली प्रलंबित आहे, त्यांच्यासाठीही अनुकूल संकेत दिसत आहेत. योग्य ठिकाणी बदली झाल्यास भविष्यात मोठा फायदा मिळू शकतो.व्यावसायिकांसाठीही हा काळ विस्ताराचा आहे. नवीन ग्राहक, प्रभावी संपर्क आणि चांगले आर्थिक व्यवहार यामुळे आत्मविश्वास वाढेल. राजकीय, प्रशासकीय किंवा प्रभावशाली व्यक्तींचे सहकार्य मिळाल्यास एखादे मोठे काम मार्गी लागू शकते..नातेसंबंध, अध्यात्म आणि भावनिक समाधानपूर्वा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा विशेष रंगतदार राहील. विशेषतः २१ ऑगस्टचा शुक्रवार आणि अष्टमीच्या आसपासचा काळ जीवनात आनंद, उत्साह आणि भावनिक जवळीक वाढवणारा ठरेल. वैवाहिक जीवनात अधिक समजूतदारपणा आणि भावनिक जुळवाजुळव दिसेल. जोडीदारासोबतचे संवाद अधिक खुलतील. काही जण एकत्र प्रवासाची किंवा धार्मिक भेटीची योजना आखू शकतात. प्रेमसंबंधांमध्येही सकारात्मक घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.या आठवड्यात अध्यात्माकडेही ओढ वाढू शकते. देवदर्शन, धार्मिक कार्यक्रम किंवा एखाद्या संतपुरुषांच्या सहवासातून मानसिक शांतता मिळेल. सतत धावपळीत असलेल्या व्यक्तींना हा अनुभव नवचैतन्य देणारा ठरू शकतो..कोर्टप्रकरणे, मुलांचे यश आणि सामाजिक प्रतिष्ठाउत्तरा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी अनेक दिवसांपासून अडकलेली प्रकरणे पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कोर्ट-कचेरी, सरकारी कामे किंवा कागदपत्रांशी संबंधित विषयांमध्ये सकारात्मक हालचाल दिसेल. मुलांच्या शिक्षण, करिअर किंवा वैयक्तिक यशामुळे पालकांना अभिमान वाटेल. पुत्रोत्कर्षातून मिळणारा आनंद आणि दिलासा या आठवड्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. काही घरांमध्ये शुभवार्ता किंवा साजरे करण्यासारखा प्रसंग घडू शकतो..सामाजिक स्तरावर तुमची प्रतिमा अधिक मजबूत होईल. लोक तुमच्या मतांना महत्त्व देतील. एखाद्या बैठकीत, कार्यक्रमात किंवा सार्वजनिक उपक्रमात तुमच्या नेतृत्वगुणांची दखल घेतली जाऊ शकते.या आठवड्यात संधी तुमच्यापर्यंत चालत येणार आहेत, पण त्यांना ओळखण्याची आणि पकडण्याची जबाबदारी तुमची आहे. आत्मविश्वास कायम ठेवा, संयम राखा आणि नात्यांमध्ये उबदारपणा जपा. आठवड्याच्या अखेरीस तुम्हाला अनेक सकारात्मक बदल स्पष्टपणे जाणवतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.