तूळ साप्ताहिक राशिभविष्य (१२ एप्रिल २०२६ ते १८ एप्रिल २०२६) : हितशत्रूंचा त्रास; पण नोकरीत संधी कायम

१२ ते १८ एप्रिल हा आठवडा तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी संमिश्र पण महत्त्वाचा ठरणार आहे. आठवड्यातील अमावस्येच्या प्रभावामुळे मानसिक आणि शारीरिक अस्थिरता जाणवू शकते. त्यामुळे कोणत्याही वादग्रस्त विषयात उडी घेण्यापेक्षा शांत राहणे अधिक फायदेशीर ठरेल. गुरू आणि शुक्राचे अनुकूल भ्रमण तुमच्या नोकरी-व्यवसायातील वातावरण संतुलित ठेवण्यास मदत करेल. त्यामुळे जरी काही अडचणी आल्या तरी त्या हाताळण्याची ताकद तुमच्यात असेल. आठवड्याच्या सुरुवातीला आलेल्या संधींचा योग्य वापर केल्यास पुढील काळासाठी मजबूत पाया तयार होईल..तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी करिअर आणि आर्थिक स्थितीया आठवड्यात मंगळवार हा दिवस विशेष फलदायी ठरणार आहे. महत्त्वाच्या गाठीभेटी, मीटिंग्स आणि नेटवर्किंगमुळे तूळ राशीच्या व्यक्तींना नोकरीत किंवा व्यवसायात नवीन संधी निर्माण होतील. तरुणांसाठी मुलाखतीत यश मिळण्याची शक्यता आहे. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींनी गुरू-शुक्राच्या प्रभावाचा फायदा घेत करिअरमध्ये पुढाकार घ्यावा. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना घरातील आनंददायी बातम्यांमुळे मानसिक बळ मिळेल.तथापि, चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी विशेष सावध राहावे. हितशत्रूंच्या कारवायांमुळे कामात अडथळे येऊ शकतात. आर्थिक व्यवहार करताना अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवू नका..तूळ राशीसाठी शुभ दिवस१२ ते १८ एप्रिलच्या आठवड्यात मंगळवार आणि शुक्रवार हे दिवस तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी लाभदायक ठरतील. एखाद्या नव्या कामाची सुरुवात करायची असेल किंवा महत्त्वाच्या मीटिंग्ज, करार करण्यासाठी मंगळवार हा उत्तम दिवस असू शकेल. भावनिक व वैयक्तिक नात्यांसाठी शुक्रवार हा सकारात्मक दिवस असेल. या कालावधीत पांढरा किंवा फिकट निळा रंग परिधान केल्यास फायदा होऊ शकेल..या आठवड्यात नातेसंबंधांमध्ये संयम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नवपरिणितांनी एकमेकांशी संवाद स्पष्ट ठेवावा. थट्टामस्करीतून गैरसमज होऊ शकतात. त्यामुळे शब्दांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. प्रवासात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अनोळखी व्यक्तींशी वाद टाळा. तसेच, कुटुंबातील वयोवृद्धांच्या सल्ल्याचा आदर करा..तूळ राशीच्या व्यक्तींनी काय करावे आणि काय टाळावे?- वादग्रस्त विषयांपासून दूर राहा- मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याकडे लक्ष द्या- महत्त्वाच्या कागदपत्रांची काळजी घ्या- अनोळखी व्यक्तींशी आर्थिक व्यवहार टाळा- सकारात्मक विचार आणि संयम राखा.