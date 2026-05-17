तूळ साप्ताहिक राशिभविष्य (१७ मे २०२६ ते २३ मे २०२६) : 'या' २ दिवसांत सरकारी कामात मिळणार मोठे यश; शत्रू टेकणार गुडघे!

येत्या आठवड्यात तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांचे फील्ड अत्यंत वेगळे आणि अपवादात्मक बदल घडवून आणणारे ठरणार आहे. १७ मे ते २३ मे २०२६ या कालावधीत तुमच्या कुंडलीत काही विशेष ग्रहांची युती होत आहे, जी तुम्हाला सरकारी कामांमध्ये मोठे यश मिळवून देईल. मे महिन्याचा हा तिसरा आठवडा तुमच्या करिअरला एक नवी आणि स्थिर दिशा देणारा ठरेल. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसू नये म्हणून काही बाबतीत अत्यंत सावध राहणे गरजेचे आहे. ग्रहमान तुमच्या राशीबद्दल नेमके काय सुचवत आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..अपवादात्मक ग्रहमान आणि सरकारी कामात मोठा विजयतूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा एका बाजूला मोठी संधी, तर दुसऱ्या बाजूला निसर्गाचे आव्हान घेऊन आला आहे. सप्ताहात काही मोठे 'अपवादात्मक' ग्रहयोग तयार होत आहेत, ज्यामुळे तुम्हाला विशिष्ट नैसर्गिक अडथळ्यांचा (उदा. अतिउष्णता किंवा हवामानातील अचानक बदल) सामना करावा लागू शकतो. अशा वेळी अतिउत्साहात कोणताही निर्णय न घेता, परिस्थितीचे पूर्ण भान ठेवूनच पावले टाकावीत..स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्या किंवा कंत्राटदार (Contractors) म्हणून काम करणाऱ्या तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा अत्यंत लाभदायक ठरेल. बऱ्याच काळापासून रखडलेली तुमची 'सरकारी कामे' किंवा शासकीय परवाने या आठवड्यात कोणत्याही अडथळ्याविना पूर्ण होतील. कोर्ट-कचेरीच्या किंवा प्रशासकीय कामांमध्ये तुम्हाला यश मिळेल. तुमच्या प्रगतीवर जळणाऱ्या लोकांच्या आणि 'शत्रुत्वाच्या झळा' या आठवड्यात लक्षणीयरीत्या कमी होतील; तुमचे विरोधक तुमच्यासमोर हतबल होतील..नक्षत्रांचे शुभ फलित आणि कौटुंबिक चिंतामुक्तीया आठवड्यात नक्षत्रांचे भ्रमण तूळ राशीसाठी मानसिक शांतता आणि प्रतिष्ठा मिळवून देणारे ठरेल. स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना या सप्ताहात मोठा दिलासा मिळेल. नोकरीच्या ठिकाणी गेल्या अनेक दिवसांपासून जी 'विशिष्ट भय-भीती' किंवा नोकरी जाण्याची चिंता सतावत होती, ती आता पूर्णपणे निघून जाईल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे स्थान मजबूत होईल.विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना सार्वजनिक किंवा सामाजिक उपक्रमांतून मोठी 'प्रसिद्धी' लाभेल. तुमच्या कामाचे समाजात कौतुक होईल. या सप्ताहात समाजातील मोठ्या आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या (थोरामोठ्यांच्या) अचानक गाठीभेटी होतील, ज्या भविष्यात तुमच्या व्यवसायाला मोठी गती देतील. सर्वात आनंदाची गोष्ट म्हणजे, बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असलेली 'मातृपितृचिंता' (आई-वडिलांच्या आरोग्याची काळजी) आता पूर्णपणे दूर होईल. भावंडांच्या करिअर किंवा विवाहाच्या चिंताही मिटतील, ज्यामुळे घरात आनंदाचे वातावरण राहील..सावधानतेचा इशारा: चित्रा नक्षत्राच्या तरुणांनी या आठवड्यात 'तारुण्यातील उन्माद' किंवा अवाजवी धाडस करणे कटाक्षाने टाळावे. विशेषतः वाहन चालवताना वेग मर्यादेत ठेवावा आणि मित्रांच्या नादाला लागून कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये. १९ आणि २० मे हे दोन दिवस तुमच्यासाठी अत्यंत शिस्तबद्ध वाटचालीचे आहेत; या दोन दिवसांत तुम्ही तुमचे नियोजन चोख ठेवल्यास सर्व कार्यभाग यशस्वीपणे साधले जातील..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायकरिअर आणि व्यवसाय : सरकारी निविदा किंवा करारांसाठी १९ आणि २१ मे हे दिवस सर्वोत्तम आहेत. नोकरीत स्थिरता लाभेल.आर्थिक : अडकलेला सरकारी पैसा किंवा अनुदानाचा लाभ मिळण्याचे प्रबळ संकेत आहेत.शुभ वार : मंगळवार (१९ मे) आणि गुरुवार (२१ मे - गुरुपुष्यामृत योग).विशेष उपाय : या आठवड्यात दररोज देवी महालक्ष्मीचे स्मरण करावे आणि शुक्रवारी कपाळावर पांढऱ्या चंदनाचा टिळा लावावा. यामुळे मानसिक अस्वस्थता दूर होऊन प्रगतीचे मार्ग मोकळे होतील.थोडक्यात सांगायचे तर, चित्रा नक्षत्राच्या तरुणांनी अवाजवी धाडस टाळल्यास आणि १९-२० तारखेच्या शुभ ग्रहांची शिस्त पाळल्यास, हा आठवडा तूळ राशीला सरकारी लाभ, मानसन्मान आणि कौटुंबिक स्थैर्य देऊन जाणारा ठरेल!