तुळ साप्ताहिक राशिभविष्य : (१९ एप्रिल २०२६ ते २५ एप्रिल २०२६) आरोग्याच्या दृष्टीने काहीसा कठीण आठवडा

या आठवड्यात होणारा बुध-मंगळ-शनी त्रिग्रहयोग आरोग्याच्या दृष्टीने काहीसा कठीण जाऊ शकतो. या योगामुळे वातावरणात उष्णता वाढण्याची शक्यता असून तुळ राशीच्या व्यक्तींना उष्माघाताचा त्रास होऊ शकतो. निसर्गातील हा बदल केवळ शरीरावरच नाही, तर मानवी स्वभावावरही परिणाम करेल. तुमची चिडचिड वाढू शकते, त्यामुळे कोणाशीही बोलताना 'दुष्टोत्तरे' किंवा कडू शब्द वापरणे टाळावे. अन्यथा, साध्या वादाचे रूपांतर मोठ्या संघर्षात होऊ शकते..व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा सावधगिरीचा आहे. विशेषतः उधार-उसनवारीचे व्यवहार करताना अत्यंत जपून राहावे. कोणालाही मोठे कर्ज देणे किंवा कोणाकडून घेणे टाळावे, कारण यात फसवणुकीचे योग संभवतात. खरेदी करताना आकर्षक जाहिरातींना किंवा संमोहनांना बळी पडू नका; फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. स्त्रीवर्गाला या आठवड्यात आरोग्याबाबत काही गुप्त चिंता सतावू शकतात, अशा वेळी घरगुती उपाय करण्यापेक्षा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे हिताचे ठरेल. मात्र, आठवड्याच्या शेवटी तुमचे मानसिक ताणतणाव पूर्णपणे नाहीसे होतील..गुरुपुष्यामृत योग आणि नक्षत्रांचे शुभ फळ२३ एप्रिल रोजी येणारा गुरुपुष्यामृत योग तुळ राशीसाठी एक मोठे वरदान ठरेल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी हा दिवस वैयक्तिक आयुष्यात आनंदाच्या सुवार्ता घेऊन येईल. रखडलेली कामे मार्गी लागल्याने तुम्ही अतिशय प्रसन्न राहाल. तरुण वर्गासाठी हा आठवडा रोजगाराच्या नव्या संधी घेऊन येणारा आहे. मुलाखतींमध्ये यश मिळेल आणि तुमचा आत्मविश्वास गगनाला भिरेल. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना त्यांच्या आवडीचे क्षेत्र मिळण्याची शक्यता आहे..स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींसाठी २३ आणि २४ एप्रिल हे दोन्ही दिवस अत्यंत शुभ आहेत. घरातील प्रिय व्यक्तींच्या आरोग्याबद्दल किंवा भविष्याबद्दल असलेल्या चिंता या दोन दिवसांत दूर होतील. कला क्षेत्रातील लोकांसाठी हे दिवस नवी प्रेरणा देणारे ठरतील; तुमची एखादी कलाकृती लोकांच्या पसंतीस उतरेल. एखादे मोठे आर्थिक नुकसान होणार असेल, तर ते या शुभ योगामुळे टळेल. पती किंवा पत्नीच्या प्रकृतीबाबतच्या जुन्या तक्रारी दूर होऊन योग्य औषधोपचार लागू पडतील. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मात्र प्रवासात आपल्या मौल्यवान वस्तूंची, विशेषतः दागिने आणि पैशांची काळजी घ्यावी..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायनोकरी: प्रगतीचे मार्ग मोकळे होतील. वरिष्ठांचे मार्गदर्शन मोलाचे ठरेल.आर्थिक: मोठी गुंतवणूक टाळा, पण गुरुपुष्यामृत योगावर सोने खरेदी करणे शुभ राहील.आरोग्य: भरपूर पाणी प्या आणि उष्णतेपासून स्वतःचा बचाव करा.शुभ वार: २३ एप्रिल (गुरुवार) आणि २४ एप्रिल (शुक्रवार).विशेष उपाय: या आठवड्यात महालक्ष्मीची उपासना करा आणि शक्य असल्यास पांढऱ्या वस्तूंचे (उदा. तांदूळ किंवा साखर) दान करा. यामुळे मानसिक शांतता लाभेल.थोडक्यात सांगायचे तर, हा आठवडा सुरुवातीला काहीसा तणावपूर्ण वाटला तरी, गुरुपुष्यामृत योगाच्या पुण्याईने तुमची सर्व संकटे दूर होतील. बोलण्यावर ताबा आणि आरोग्याची काळजी घेतल्यास हा आठवडा तुमच्यासाठी अत्यंत लाभदायक ठरेल.