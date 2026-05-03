तूळ साप्ताहिक राशिभविष्य (३ मे २०२६ ते ९ मे २०२६) : वाहने जपून चालवावीत

येत्या आठवड्यात तूळ राशीच्या व्यक्तींसाठी ग्रहांचे फील्ड काहीसे आव्हानात्मक असले, तरी संयम आणि विवेकाच्या जोरावर तुम्ही अनेक संकटांतून बाहेर पडू शकाल. ३ मे ते ९ मे २०२६ या काळात भावनिक चढ-उतार येण्याची शक्यता असल्याने, मनावर ताबा ठेवणे हाच या आठवड्याचा यशाचा मंत्र असेल..तूळ राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात भावनिक प्रक्षोभाचा सामना करावा लागू शकतो. ग्रहांच्या स्थितीमुळे घरातील व्यक्तींशी किंवा कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी विनाकारण वादाचे मुद्दे निर्माण होतील. अशा वेळी स्वतःचे मत मांडण्यापेक्षा शांत राहणे हिताचे ठरेल. विशेषतः अहंकारी व्यक्तींशी वाद घालण्यात वेळ घालवू नका; तिथे 'मौन' पाळणे हेच तुमचे सर्वात मोठे शस्त्र असेल. व्यावसायिक आघाडीवर या आठवड्यात कोणत्याही प्रकारचे जुगारसदृश व्यवहार किंवा जोखीमयुक्त गुंतवणूक टाळावी. शॉर्टकटच्या नादात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने सावध राहावे..आठवड्याच्या सुरुवातीला नैसर्गिक दुर्घटना किंवा हवामानातील बदलांमुळे किरकोळ नुकसानीचे प्रसंग उद्भवू शकतात. त्यामुळे घराबाहेर पडताना किंवा प्रवास करताना विशेष अवधान ठेवणे गरजेचे आहे. व्यावसायिक स्तरावर जर तुमचे काही कोर्ट-कचेरीचे विषय प्रलंबित असतील, तर हा आठवडा सामोपचाराने मार्ग काढण्यासाठी उत्तम आहे. सामोपचाराने केलेली चर्चा तुम्हाला मोठ्या कायदेशीर कटकटीतून मुक्त करू शकते. ७ मे रोजी येणारा गुरुवार तुमच्यासाठी या आठवड्यातील सर्वात मोठा 'शुभदिवस' ठरेल, ज्या दिवशी तुमचे मन प्रसन्न राहील..नक्षत्रांचे पाठबळ आणि संकटमुक्तीनक्षत्रांच्या हालचाली तूळ राशीसाठी संमिश्र फळे देणाऱ्या आहेत. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या सप्ताहात शुभग्रहांचे उत्तम पाठबळ लाभणार आहे. नोकरीमध्ये ज्या काही नकारात्मक घटना घडत होत्या, त्याची पार्श्वभूमी आता बदलून तुम्हाला अनुकूल होईल. एखादे मोठे संकट जे गेल्या काही दिवसांपासून तुमच्या मागे होते, ते या आठवड्यात टळेल. नोकरीत वरिष्ठांचे अनपेक्षित सहकार्य लाभल्यामुळे तुमच्या कामाचा ताण कमी होईल आणि नवीन संधींचे दरवाजे उघडतील..स्वाती नक्षत्राच्या व्यक्तींना आठवड्याच्या शेवटी एखाद्या व्यक्तीच्या महत्त्वाच्या सहकार्यातून प्रगतीचा मार्ग सापडेल. रखडलेली सरकारी कामे कोणाच्या तरी मध्यस्थीने मार्गी लागतील, ज्यामुळे तुम्हाला मोठा दिलासा मिळेल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मात्र या आठवड्यात धावपळीचे प्रसंग पूर्णपणे टाळावेत. घाईघाईत केलेले काम बिघडू शकते. विशेषतः वाहने चालवताना वेग मर्यादेत ठेवावा आणि ट्रॅफिकचे नियम पाळावेत; छोटीशी चूक शारीरिक दुखापतीला कारणीभूत ठरू शकते. एकंदरीत, हा आठवडा सावधानता आणि नक्षत्रांच्या आशीर्वादाचा संगम आहे..आठवड्याचे खास भाकीत आणि उपायनोकरी: वरिष्ठांशी जुळवून घ्या. ७ मे रोजी नोकरीत चांगले बदल घडण्याची शक्यता आहे.आर्थिक: मोठी गुंतवणूक टाळा, पण नियमित उत्पन्नात स्थिरता राहील.सावधानता: वादविवाद टाळा आणि वाहने जपून चालवा.शुभ वार: गुरुवार (७ मे) आणि शुक्रवार (८ मे).विशेष उपाय: दर शुक्रवारी देवी महालक्ष्मीला पांढरे फूल अर्पण करा आणि 'ओम द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:' या मंत्राचा जप करा. यामुळे मनातील अस्वस्थता कमी होऊन शांती लाभेल.थोडक्यात सांगायचे तर, तूळ राशीसाठी हा आठवडा स्वतःवर नियंत्रण ठेवण्याची परीक्षा घेणारा आहे. भावनिक उद्रेक टाळून ७ तारखेच्या शुभ मुहूर्ताचा लाभ घेतल्यास तुम्ही आठवड्याचा शेवट आनंदाने करू शकाल.