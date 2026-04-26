तूळ साप्ताहिक राशिभविष्य : (२६ एप्रिल २०२६ ते २ मे २०२६) व्यवसायात तेजी राहील

येत्या आठवड्यात तुळ राशीच्या व्यक्तींसाठी चंद्राच्या कला जशा पौर्णिमेकडे झेपावत आहेत, तशीच तुमच्या जीवनातील सकारात्मकता देखील उंचावणार आहे. २६ एप्रिल ते २ मे २०२६ हा आठवडा तुमच्यासाठी नवी उमेद आणि उत्साहाचा काळ ठरेल.तुळ राशीच्या व्यक्तींसाठी या आठवड्याची सुरुवात अत्यंत शुभ आहे. उद्याची मोहिनी एकादशी तुमच्यासाठी महत्त्वाचे संकल्प करण्याची संधी घेऊन येईल. जर तुम्ही मनाशी एखादे ध्येय पक्के केले असेल, तर या मुहूर्तावर केलेली सुरुवात यशाकडे नेणारी ठरेल. होतकरू तरुणांसाठी हा आठवडा मार्गदर्शक ठरेल; करिअरच्या बाबतीत जे गोंधळ मनात होते, ते आता दूर होऊन स्पष्टता येईल. विशेषतः जे तरुण बऱ्याच काळापासून रोजगाराच्या शोधात आहेत, त्यांना या आठवड्यात योग्य दिशा सापडेल..व्यावसायिकांसाठी आजचा रविवार विशेष लाभदायक आहे. काही 'परिस्थितीजन्य' घटना तुमच्या फायद्याच्या ठरतील, ज्यामुळे व्यवसायात तेजीचा अंमल राहील. गिऱ्हाईकांची वर्दळ वाढेल आणि आर्थिक आवक समाधानकारक राहील. मात्र, ग्रहमान सुचवत आहे की, या काळात यशाची चव चाखत असताना कोणत्याही प्रकारची व्यसने किंवा कुपथ्ये पाळणे टाळावे. आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा चुकीच्या सवयींकडे वळल्यास आठवड्याच्या मध्यात त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे खाण्यापिण्यावर नियंत्रण आणि संयमित जीवनशैली ठेवावी..विवाहयोग आणि पौर्णिमेचे शुभ प्रभावक्षेत्रया आठवड्यात १ मे रोजी येणारी बुद्ध पौर्णिमा तुळ राशीच्या व्यक्तींना नैराश्यातून बाहेर काढणारी ठरेल. जर तुम्ही मानसिक दडपणाखाली असाल, तर पौर्णिमेच्या ऊर्जेमुळे तुमचे मन प्रसन्न होईल. विशेषतः विवाहासाठी इच्छुक असलेल्या तरुणांसाठी हा आठवडा 'मॅजिक' ठरू शकतो. पौर्णिमेच्या पार्श्वभूमीवर विवाहातील अडथळे दूर होतील. उद्याचा सोमवार आणि आठवड्याचा शेवटचा दिवस (शुक्रवार-शनिवार) विवाहाविषयक गाठीभेटी करण्यासाठी किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जोडीदाराचा शोध घेण्यासाठी अत्यंत उत्तम आहे. या काळात जुळलेले संबंध दीर्घकाळ टिकणारे असू शकतात..स्वाती आणि विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना या आठवड्याचा शेवट आध्यात्मिक सुखाचा अनुभव देईल. गुरुभक्ती आणि उपासनेमुळे तुम्हाला एक प्रकारचे आत्मिक समाधान लाभेल. विशाखा नक्षत्राच्या व्यक्तींना एखाद्या मोठ्या संकटातून गुरुदेवांच्या कृपेने मार्ग मिळेल. चित्रा नक्षत्राच्या व्यक्तींनी मात्र आठवड्याच्या सुरुवातीला खर्चावर ताबा ठेवावा. कलाकारांना या आठवड्यात नवीन व्यासपीठ उपलब्ध होईल आणि त्यांच्या कलेचे कौतुक होईल. पौर्णिमेचा चंद्र तुमच्या राशीला शांती आणि समृद्धीचे वरदान देणार आहे..आठवड्याचे खास भाकीत आणि विशेष उपायव्यवसाय : बाजारातील तेजीचा लाभ मिळेल. नवीन भागीदारीसाठी काळ अनुकूल आहे.तरुण वर्ग : नैराश्य झटकून कामाला लागा, पौर्णिमेचा प्रभाव तुम्हाला नवी ऊर्जा देईल.विवाह : लग्नाळू मुला-मुलींच्या चर्चेला वेग येईल; स्थळ नक्की होण्याचे योग आहेत.शुभ वार : सोमवार (मोहिनी एकादशी) आणि शुक्रवार (बुद्ध पौर्णिमा).विशेष उपाय : दर शुक्रवारी देवी महालक्ष्मीची उपासना करा आणि शक्य असल्यास पांढरे फूल देवीला अर्पण करा. पौर्णिमेच्या रात्री चंद्राला अर्घ्य दिल्यास मानसिक शांतता वाढेल.थोडक्यात सांगायचे तर, तुळ राशीसाठी हा आठवडा आनंदाचा आणि आध्यात्मिक उन्नतीचा आहे. जुन्या चिंता सोडून नव्या संधींचे स्वागत करा, विशेषतः विवाहाच्या बाबतीत सक्रिय राहिल्यास शुभ वार्ता नक्की मिळेल.