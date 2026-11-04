Daily Horoscope: साेमवार ४ नाेव्हेंबर राशीभविष्य

मेष : मुला-मुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. वैचारिक परिवर्तन होईल.वृषभ : मानसिक स्वास्थ्य आणि समाधान लाभेल. आपली मते इतरांना पटवून देण्यात यशस्वी व्हाल..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.मिथुन : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.कर्क : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.जुनी येणी वसूल होतील.सिंह : आरोग्य उत्तम राहील..तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.कन्या : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वाहने जपून चालवावीत.तूळ : मित्र-मैत्रिणींचा सहवास लाभेल. नवीन परिचय होतील.वृश्चिक : तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी आणि प्रसिद्धी लाभेल. हितशत्रूंवर मात कराल.धनू : गुरुकृपा लाभेल.एखादी भाग्यकारक घटना घडेल..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...मकर : दैनंदिन कामेरखडण्याची शक्यता. वेळआणि पैसा वाया जाण्याची शक्यता.कुंभ : जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल.मीन : काहींचा मनोरंजनाकडेकल राहील. शत्रुपीडा नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.