आजचे राशिभविष्य - 01 नोव्हेंबर 2026

मेष : प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्य उत्तम राहील. .वृषभ : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. .मिथुन : कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. मनोबल उत्तम राहील. .कर्क : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. .सिंह : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. .कन्या : महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल. तुळ : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. .वृश्चिक : एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. .धनु : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. .मकर : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. .कुंभ : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. .मीन : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. प्रवास सुखकर होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.