Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 01 सप्टेंबर 2026

दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्य उत्तम राहील.
Daily Horoscope 01st September 2026

Daily Horoscope 01st September 2026

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मेष : दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्य उत्तम राहील.

वृषभ : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.

मिथुन : मित्र-मैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील.

कर्क : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

सिंह : गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

कन्या : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

तूळ : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी आणि आशावादी राहील.

वृश्‍चिक : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

धनू : काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. विद्यार्थ्यांना सुयश लाभेल.

मकर : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

कुंभ : जिद्द आणि चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

मीन : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

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