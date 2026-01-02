Daily Horoscope 02nd January 2026

आजचे राशिभविष्य - 02 जानेवारी 2026

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
मेष : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.

वृषभ : जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

मिथुन : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

कर्क : वाहने जपून चालवावीत. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

सिंह : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

कन्या : हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

तूळ : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

वृश्‍चिक : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.

धनू : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

मकर : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपीडा नाही.

कुंभ : संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

मीन : मन आनंदी व आशावादी राहील. प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील.

