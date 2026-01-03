Daily Horoscope 03rd January 2026

Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 03 जानेवारी 2026

नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. कामे धाडसाने पार पाडाल.
मेष : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. कामे धाडसाने पार पाडाल.

वृषभ : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अमलात आणू शकाल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मिथुन : उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. आर्थिक लाभ होतील.

कर्क : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

सिंह : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.

कन्या : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

तूळ : गुरुकृपा लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

वृश्‍चिक : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

धनू : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मकर : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शासकीय कामे पुढे ढकलावीत.

कुंभ : नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

मीन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

