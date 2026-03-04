आजचे राशिभविष्य - 04 मार्च 2026
मेष : महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
वृषभ : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
मिथुन : रखडलेली कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
कर्क : नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. मन आनंदी राहील.
सिंह : व्यवसायात वाढ होईल. जुनी येणी वसूल होतील.
कन्या : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील.
तुळ : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
वृश्चिक : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. पत्र व्यवहार पार पडतील.
धनु : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
मकर : तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
कुंभ : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
मीन : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
