Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - ६ एप्रिल २०२६

१२ राशींचे सविस्तर भविष्य : करिअर, आर्थिक स्थिती, आरोग्य व मान-सन्मानावर आजच्या दिवसाचा प्रभाव
Daily Horoscope 06th April 2026

मेष : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृषभ : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मिथुन : काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

कर्क : मुला-मुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

सिंह : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. प्रॉपर्टी आणि गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील.

कन्या : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द आणि चिकाटी वाढेल.

तूळ : कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

वृश्‍चिक : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.

धनू : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मकर : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

कुंभ : कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

मीन : गुरुकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

