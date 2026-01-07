Daily Horoscope 07th January 2026

आजचे राशिभविष्य - 07 जानेवारी 2026

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
मेष : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

वृषभ : प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मिथुन : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

कर्क : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अमलात आणू शकाल. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

सिंह : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

कन्या : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

तूळ : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

वृश्‍चिक : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

धनू : एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

मकर : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता.

कुंभ : जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुसंधी लाभेल.

मीन : आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

