आजचे राशिभविष्य - 09 ऑक्टोबर 2026

मेष : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. .वृषभ : वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. .मिथुन : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लागतील. .कर्क : जिद्दीने कार्यरत रहाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. .सिंह : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. आर्थिक लाभ होतील. .कन्या : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. .तुळ : वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रवास शक्यतो टाळावेत. .वृश्चिक : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल. .धनु : तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. .मकर : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. .कुंभ : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत. .मीन : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.