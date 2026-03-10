आजचे राशिभविष्य - 10 मार्च 2026
मेष : वाहने जपून चालवावीत. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. आध्यात्मिक प्रगती होईल.
वृषभ : उत्साह व उमेद वाढेल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
मिथुन : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.
कर्क : महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
सिंह : प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
कन्या : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
तुळ : जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
वृश्चिक : मन आनंदी व आशावादी राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
धनु : शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.
मकर : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
कुंभ : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
मीन : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.
