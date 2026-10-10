आजचे राशिभविष्य - 10 ऑक्टोबर 2026

मेष : कोणालाही जामीन राहू नका. वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता. .वृषभ : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आर्थिक लाभ होतील. .मिथुन : प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. व्यवसायात उत्तम प्रगती होईल. .कर्क : नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. .सिंह : जुनी येणी वसूल होतील. मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. .कन्या : आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. .तुळ : महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. .वृश्चिक : महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. प्रियजनांचा सहवास लाभेल. .धनु : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. .मकर : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. सार्वजनिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. .कुंभ : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. .मीन : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.