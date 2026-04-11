आजचे राशिभविष्य - 11 एप्रिल 2026

मेष : आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. .वृषभ : एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. .मिथुन : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. .कर्क : मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. .सिंह : वरिष्ठांबरोबर मतभेदाची शक्यता. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. .कन्या : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. .तुळ : प्रॉपर्टीचे व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. .वृश्चिक : नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. कामे धाडसाने पार पाडाल. .धनु : आर्थिक क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. जुनी येणी वसूल होतील. .मकर : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. .कुंभ : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. .मीन : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.