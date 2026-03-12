आजचे राशिभविष्य - 12 मार्च 2026
मेष : एखादी भाग्यकारक घटना घडेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
वृषभ : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
मिथुन : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
कर्क : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. शत्रुपिडा नाही.
सिंह : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
कन्या : तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
तुळ : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
वृश्चिक : व्यवसायाची उलाढाल वाढेल. जुनी येणी वसूल होतील. आध्यात्मिक प्रगती होईल.
धनु : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
मकर : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
कुंभ : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
मीन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
