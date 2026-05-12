Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 12 मे 2026

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.
Daily Horoscope 12th May 2026

मेष : महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

वृषभ : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

मिथुन : नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

कर्क : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

सिंह : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.

कन्या : काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

तुळ : शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल. मनोबल उत्तम राहील.

वृश्‍चिक : प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

धनु : काही कामे धाडसाने पार पाडाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

मकर : व्यवसायात नवीन तंत्र आणू शकाल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

कुंभ : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

मीन : शासकीय कामे पुढे ढकलावीत. वाहने जपून चालवावीत.

