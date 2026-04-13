Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - १३ एप्रिल २०२६

आजचे राशिभविष्य : सहकार्य, गुरुकृपा व जोडीदाराची साथ लाभणार; करिअर, आर्थिक निर्णय व आध्यात्मिक प्रगतीसाठी अनुकूल संकेत
Astro Guide: Daily Horoscope for April 13, 2026

Sakal
Published on

मेष : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

वृषभ : कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

मिथुन : गुरुकृपा लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कर्क : महत्त्वाची कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

सिंह : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

कन्या : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रूंवर मात कराल.

तूळ : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आध्यात्मिक प्रगती होईल.

वृश्‍चिक : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे.

धनू : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द आणि चिकाटी वाढेल.

मकर : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील.

कुंभ : आरोग्य उत्तम राहील. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

मीन : वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

