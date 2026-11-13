आजचे राशिभविष्य - 13 नोव्हेंबर 2026

मेष : गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. .वृषभ : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत. .मिथुन : जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. .कर्क : हितशत्रुंवर मात कराल. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. .सिंह : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. कन्या : प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. मानसिक स्वास्थ्य लाभेल. .तुळ : नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. जिद्द व चिकाटी वाढेल. .वृश्चिक : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. जुनी येणी वसूल होतील. .धनु : रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. .मकर : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. शत्रुपिडा नाही. .कुंभ : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल. आध्यात्मिक प्रगती होईल. .मीन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. व्यवसायातील महत्त्वाचे निर्णय मार्गी लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.