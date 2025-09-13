Daily Horoscope 13th September 2025

Daily Horoscope 13th September 2025

sakal

Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 13 सप्टेंबर 2025

जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
Published on

मेष : जुनी येणी वसूल होतील. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

वृषभ : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. इतरांवर प्रभाव राहील.

मिथुन : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

कर्क : महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.

सिंह : राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल.

कन्या : गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.

तुळ : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. प्रवास शक्यतो टाळावेत.

वृश्‍चिक : वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

धनु : दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

मकर : बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कुंभ : राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

मीन : जिद्दीने कार्यरत रहाल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
horoscope
marathi
Daily Horoscope
Daily Rashi Bhavishya
History
Marathi News Esakal
www.esakal.com