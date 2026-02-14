आजचे राशिभविष्य - 14 फेब्रुवारी 2026
मेष : गुरुकृपा लाभेल. जिद्द आणि चिकाटी वाढेल.
वृषभ : महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वादविवाद टाळावेत.
मिथुन : आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आध्यात्मिक प्रगती होईल.
कर्क : वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वेळ आणि पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
सिंह : नवीन हितसंबंध निर्माण होतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
कन्या : कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. नवी दिशा आणि नवा मार्ग सापडेल.
तूळ : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. नोकरीमध्ये समाधानकारक स्थिती राहील.
वृश्चिक : कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अमलात आणू शकाल.
धनू : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
मकर : हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
कुंभ : मित्र-मैत्रिणींचा सहवास लाभेल. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
मीन : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा लाभेल.
