आजचे राशिभविष्य - 14 जून 2026

मेष : व्यवसायात नवीन तंत्र आणि मंत्र अमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील. .वृषभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. मन आनंदी आणि आशावादी राहील. .मिथुन : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. .कर्क : महत्त्वाचे पत्रव्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल. .सिंह : प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. उत्साह आणि उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल. .कन्या : गुरुकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. .तूळ : काहींना कामाचा ताण आणि दगदग जाणवेल. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. .वृश्चिक : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल. .धनू : महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. .मकर : मित्र-मैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील. .कुंभ : राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. प्रवास सुखकर होतील. आध्यात्मिक प्रगती होईल. .मीन : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. मानसिक स्वास्थ्य आणि समाधान लाभेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.