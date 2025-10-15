आजचे राशिभविष्य - 15 ऑक्टोबर 2025
मेष : उत्साह व उमेद वाढेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडेल.
वृषभ : नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.
मिथुन : व्यवसायातील आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.
कर्क : मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. सार्वजनिक कामात प्रतिष्ठा लाभेल.
सिंह : खर्चाचे प्रमाण वाढेल. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
कन्या : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
तूळ : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
वृश्चिक : काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
धनू : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.
मकर : जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.
कुंभ : महत्त्वाचे निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.
मीन : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. नवीन परिचय होतील.
