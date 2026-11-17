मेष : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. व्यवसायात प्रगतीचे वातावरण राहील. .वृषभ : मित्र-मैत्रिणींचा सहवास लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल. .मिथुन : महत्त्वाची कामे दुपारनंतर मार्गी लागतील. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. .कर्क : नवी दिशा आणि नवा मार्ग सापडेल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. .सिंह : हितशत्रूंचा त्रास संभवतो. आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. .कन्या : नवीन परिचय होतील. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. .तूळ : मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी आणि प्रसिद्धी लाभेल. .वृश्चिक : आरोग्य उत्तम राहील. मानसिक स्वास्थ्य आणि समाधान लाभेल. .धनू : कर्जप्रकरणे मंजूर होतील. व्यवसायाची नवीन शाखा सुरू करू शकाल. .मकर : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. .कुंभ : वाहने जपून चालवावीत. आर्थिक निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत. .मीन : महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.