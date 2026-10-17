आजचे राशिभविष्य - 17 ऑक्टोबर 2026

मेष : आरोग्य उत्तम राहील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. .वृषभ : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. .मिथुन : भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. .कर्क : कर्मचारीवर्गाचे सहकार्य लाभेल. शत्रुपीडा नाही. .सिंह : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. .कन्या : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. तूळ : जिद्द व चिकाटी वाढेल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल. वृश्चिक : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. धनू : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. दैनंदिन कामे मार्गी लावू शकाल. .मकर : मनोबल कमी राहील. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. .कुंभ : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. संततीचे प्रश्न मार्गी लागतील. आध्यात्मिक प्रगती होईल. .मीन : मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. अपेक्षित गाठीभेटी पार पडतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.