आजचे राशिभविष्य - 18 सप्टेंबर 2025
मेष : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
वृषभ : जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
मिथुन : कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आत्मविश्वास वाढेल.
कर्क : आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
सिंह : काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
कन्या : महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
तुळ : तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
वृश्चिक : गुरुकृपा लाभेल. काहींना तीर्थयात्रेचे योग येतील.
धनु : वाहने जपून चालवावीत. प्रवास शक्यतो टाळावेत.
मकर : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.
कुंभ : हितशत्रुंचा त्रास संभवतो. शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता.
मीन : व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. प्रवास सुखकर होतील.
