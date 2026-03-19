आजचे राशिभविष्य - 19 मार्च 2026
मेष : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. शासकीय कामे शक्यतो पुढे ढकलावीत.
वृषभ : अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.
मिथुन : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
कर्क : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.
सिंह : आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. वादविवाद टाळावेत.
कन्या : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.
तुळ : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत.
वृश्चिक : मन आनंदी व आशावादी राहील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
धनु : राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.
मकर : नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
कुंभ : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायाची उलाढाल वाढेल.
मीन : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. आरोग्य उत्तम राहील.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
