Horoscope | राशी भविष्य

आजचे राशिभविष्य - 20 ऑगस्ट 2026

आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
Daily Horoscope 20th August 2026

Daily Horoscope 20th August 2026

Sakal

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मेष : आर्थिक निर्णय पुढे ढकलावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.

वृषभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.

मिथुन : हितशत्रुंवर मात कराल. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

कर्क : मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

सिंह : राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लावू शकाल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

कन्या : एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल. शत्रुपिडा नाही.

तुळ : काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. व्यवसायात वाढ होईल.

वृश्‍चिक : जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

धनु : आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

मकर : प्रियजनांचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.

कुंभ : शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मीन : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल.

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